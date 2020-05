Column: Complot

COLUMN – Het coronavirus is met opzet verspreid en Mark Rutte is eigenlijk een voorgeprogrammeerde robot.

Bij alles dat moeilijk te bevatten is, weet je dat er vroeg of laat complottheorieën zullen opduiken. Ik herinner me nog 11 september 2006, vijf jaar na de aanslagen. Ineens stonden de krant vol met vage foto’s. Deze vage foto’s zouden bewijzen dat de torens van binnenuit werden opgeblazen – en dus niet zijn ingestort door de impact van twee volgetankte vliegtuigen. Ik vond de foto’s vooral… vaag. Net zo vaag als de “foto” (eigenlijk is “foto” teveel eer, laten we het houden op “vastlegging”) van het Monster van Loch Ness, waarop ik met zeer veel inlevingsvermogen iets herken dat doet denken aan een draak – maar waarschijnlijk gewoon een boomstam is. Net zoals je altijd wel een gezicht kunt herkennen in een wolkenpartij.

Het coronavirus is dus met opzet verspreid. De lockdown is bedoeld om ons te pesten. Stiekem verzamelen alle regeringsleiders zich ‘s nachts in een café dat gewoon open is, om ons daar eens even flink uit te lachen. “Die burgers, ze trappen er ook allemaal in, haha!”

De complotdenker zal nu zeggen dat ik geen bewijs heb dat bovenstaande niet daadwerkelijk gebeurt. Klopt, ik kan het niet bewijzen. Ik kan alleen afgaan op mijn gevoel, en op basis daarvan zeggen dat het me zeer onwaarschijnlijk lijkt dat Rutte ons op deze schaal in de zeik neemt.

De complotdenker heeft echter ook geen bewijs dat het wél gebeurt. Immers, dan is het geen complot meer maar gewoon de keiharde realiteit. Beter nog: gebrek aan bewijs is de brandstof voor de complotdenker.

U ziet: er valt niets te beginnen tegen mensen die geloven dat Poetin hoogstpersoonlijk opdracht gaf om de MH17 neer te halen. Helemaal niets. We kunnen ze alleen complotdenkers blijven noemen, en daarmee een verkapte trap uitdelen. Want als zij de complotdenkers zijn, dan zijn wij de mensen die oordelen op basis van feiten.

De verspreiding van het coronavirus; stel dat er inderdaad opzet in het spel is. Welk doel dient dit dan? Wat is het hogere plan? Wie heeft er baat bij wereldwijde economische en maatschappelijke malaise?

De aanslagen van 11 september; misschien dat ik me daar, helemaal in de verte, nog iets van een complot bij voor kan stellen. Immers, de regering Bush begon – mede na aanleiding van 9/11 – een oorlog in Irak. Volgens Bush omdat Irak bezig was met de productie en opslag van massavernietigingswapens. Hier werd echter nooit enig bewijs voor gevonden. Niets, noppes, nada. Dus ja, je kunt je afvragen wat het daadwerkelijke motief was voor die oorlog. Was er niet gewoon een goede reden nodig om weer eens lekker te gaan roeren in het Midden-Oosten? Een grote aanslag met veel onschuldige doden tot gevolg is dan perfect. Dan weet je zeker dat de hele bevolking achter je staat, dat geen militair nog zal twijfelen aan het belang van een missie.

Maar toch… de Twin Towers zouden van binnenuit zijn opgeblazen. Dat betekent dat iemand behoorlijk wat explosieven heeft moeten plaatsen, op strategische plekken. Hoe is dat dan gedaan? Waarom heeft niemand daar iets van gemerkt? Zat de beveiliging van het World Trade Center soms in het complot? Saddam Hoessein was ook geen lieverdje.

Ik schrijf columns omdat ik graag mijn mening geef en energie haal uit het schrijven van stukjes. Mocht u denken dat ik word aangestuurd door een hogere macht, met als doel maatschappelijke onrust te veroorzaken, dan laat ik u graag in die waan.

Over de auteur

Deze column is geschreven door Derek Hogeweg. Derek is programmamaker bij OOG Radio en fanatiek wielrenner. Zijn columns gaan over uiteenlopende onderwerpen. In alle gevallen betreft het de mening van een lange man.

Foto: Derek Hogeweg