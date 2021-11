Column: Coronarisering

Klopt, ik schrijf niet meer over corona.

Geen zin in. Alles is al gezegd en tot vervelens toe herhaald. Corona is een uitgedroogd propje kauwgum dat telkens opnieuw in de mond wordt genomen. Herkauwen voor hoger opgeleiden. Open een willekeurige nieuwssite en probeer niets te lezen over het virus. Gelukt? Nee, dat lukt niet. Het is dat je de media niet kunt vaccineren, anders was het de moeite waard geweest. Alles is corona geworden. Elke column, ieder artikel. Als ik binnenkort ziek word is het van de overkill aan eenzijdige berichtgeving. Al die mensen die zo moe zijn kan ik alleen maar adviseren de smartphone in tweeën te breken. Verwijder Facebook, ga van LinkedIn. Hou je verre van Instagram. Reageer niet op appjes en zet het geluid uit, ik herhaal: zet het geluid uit.

Doe oordoppen in als het journaal begint, vermijd verjaardagen. Ga sowieso niet naar sociale bijeenkomsten, ontwijk alle gelegenheden waar mogelijk over corona kan worden gesproken. Komt het onderwerp toch ter sprake, roep dan een willekeurige term, of laat een glas vallen. Helpt dat niet? Zwijg. Zeg niets meer, reageer nergens op, doe alsof je gek bent, net zo lang tot je gesprekspartner uit bezorgdheid vraagt: “gaat het wel?” Nee, het gaat niet, ik voel me niet zo lekker. Ik denk dat ik even moet gaan liggen.

De laatste maanden ben ik oprecht jaloers op mensen die in de rimboe wonen, helemaal afgezonderd van de buitenwereld. Wat lijkt me dat toch heerlijk. Oké, ze hebben geen vaatwasser. Kleinigheidje hou je altijd. Maar verder: geen nieuws, geen persconferenties, geen talkshows. Geen voortdurende updates over vaccinatiegraden, geen kaarten met rode, blauwe, of pimpelpaarse cijfers. Geen kale man die van alles roept en het allemaal beter weet. Geen eindeloze discussies tussen geprikten en niet-geprikten. Geen mensen die beweren dat er USB-kabels tevoorschijn komen als je Bill Gates opensnijdt, geen politici die opperen dat je alleen nog de supermarkt in zou moeten mogen met toestemming van een thermometer.

En dan, als rimboebewoner, gekleed in een outfit van bamboe, binnenlopen bij de dichtstbijzijnde Albert Heijn. “Meneer, doet u wel een mondkapje op?”. Een mondkapje? Waar heb je het over?