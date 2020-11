Column: Creatief gevoed

COLUMN – Vegetarisch gehakt, vegetarische schnitzel, vegetarische rookworst… Het klinkt best lekker en vooral gezond, maar eigenlijk klopt van deze namen helemaal niets.

De woorden gehakt, schnitzel en worst slaan op vlees, maar als je vegetarisch eet wil je dat juist niet eten. Europese landbouworganisaties vinden dat er daarom een verbod moet komen op dit soort ‘misleidende’ namen. Het zou verwarring veroorzaken, omdat vleesnamen worden gebruikt voor plantaardige producten. Mensen zouden dan niet weten waar ze aan toe zijn. Maar zijn deze namen wel zo verwarrend? Als ergens vegetarisch of veganistisch voor staat is het toch wel duidelijk dat het dan juist niet om vlees gaat? Maar of het nou misleidend is of niet: mooi is anders. Er is gewoon niet lang genoeg over namen nagedacht toen de vleesloze producten op de markt werden gebracht.

Nu er een verbod komt op dit soort namen, dreigt er weer niet goed over de nieuwe namen te worden nagedacht. Politici doen de meest bizarre suggesties. ‘Vegetarische schijven’ gaat nog, maar het eten van ‘buizen’ in plaats van worsten klinkt niet echt aanlokkelijk. Het is dan net of je de cv-ketel demonteert en lekker opeet. Nee, voordat het verbod halsoverkop ingevoerd wordt moet er eerst eens goed over de namen worden nagedacht. Dat moet je dan natuurlijk niet laten doen door ambtenaren. Zij kunnen veel dingen goed, maar mooie namen verzinnen kun je beter aan creatievelingen over laten.

Ja! Wat een idee! Veel mensen uit de kunstensector zijn op dit moment niet erg druk, dus zij kunnen een handje helpen. Goed voor de werkgelegenheid en met een beetje mazzel worden de bedachte namen decennialang gebruikt. Eeuwige roem hangt ze daarmee boven het hoofd. Er zouden brainstormgroepen kunnen worden opgericht en er kunnen verkiezingen gehouden worden. Welke naam is het beste voor welk product? Het water moet je ervan in de mond lopen! Als uiteindelijk beslist is welke namen er het meest geschikt zijn, moeten die producten natuurlijk ook aangeprezen worden. Dat doe je door het maken van mooie en humorvolle reclames. Ook daarvoor zijn creatieve mensen van levensbelang. Zo’n constructie klinkt eigenlijk wel goed, al zeg ik het zelf. Er zijn vast genoeg andere zaken waarbij creatieve mensen een handje kunnen helpen. Maar dat wordt niet gezien, waarschijnlijk omdat de mensen die dit mogen beslissen niet creatief zijn.

Maar als de ambtenaren het toch zelf willen beslissen en zij de eeuwige roem (of eeuwige uitlachsalvo’s) gaan vergaren met de nieuwe namen, scherp dan ook wat woorden die erbij horen aan. Niet alleen de namen zelf zijn onduidelijk en soms kinderachtig, maar die afkorting van vegetarisch moeten ook ze met onmiddellijke ingang verbieden. Veggie… Dat kan toch niet?

Over de auteur

Deze column is geschreven door Bas van der Heide. Bas is voornamelijk actief als artiest in Groningen en omgeving. Via zijn website kun je meer over hem lezen. Zijn columns verschijnen ook op anti-influencer.net.

Foto: Bas van der Heide