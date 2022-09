Column: Crisis? What crisis?

Staan we daadwerkelijk aan de rand van de verdoemenis of lijkt het alleen maar zo?

Vooralsnog regent het op LinkedIn loopbaancoaches en zogenaamde ‘sprekers’ (lees: mensen die ooit succesvol waren, dat nu niet meer zijn en moeite hebben dit te accepteren), dus het lijkt allemaal wel mee te vallen. Iedereen die een pen kan vasthouden noemt zich tegenwoordig columnist (pure ironie) en we weten allemaal dat de meeste mensen niet kunnen schrijven. Ja, tenzij je verjaardagskaarten meerekent.

Is het echt allemaal zo bar en boos als het achtuurjournaal doet voorkomen? Bedrijven kunnen geen personeel vinden en tegelijkertijd barst het van de werklozen. Dit zet je toch aan het denken. Er zijn banen én mensen, dus moeten we wel concluderen dat velen van ons gewoon niet willen. Mensen vinden het wel prima zo, voelen zich te goed voor al die klotebaantjes. Ze worden liever influencer, of waarzegster. Waarom een heel weekend drankjes serveren als je ook geld kunt verdienen met geraaskal over hippe smoothies? Ik zou zo tien voorbeelden kunnen noemen (namen en rugnummers) van mensen waar ik het nu indirect over heb, maar laten we het gezellig houden.

We kampen met een tekort aan hersencellen en een overschot aan meningen. Dat die combinatie erg gevaarlijk is hoef ik u natuurlijk niet uit te leggen. Alleen al over de oorlog in Oekraïne hoor ik zoveel onbegrijpelijke uitspraken (ook van zogenaamd hoogopgeleide, ‘slimme figuren’) dat ik soms denk dat het beter is om maar gewoon de vrijheid van meningsuiting af te schaffen (pure ironie, ik vermeld het er wederom voor de zekerheid even bij). Hoe kan het dat we zo zijn ontspoord? Ik denk dat het is begonnen toen Trump president werd. Barack Obama was een intelligente man die door velen (om huidskleur, dan wel onduidelijke redenen) werd gehaat. Trump was geliefd en dom. Wat heeft u liever?

Poetin is bezig zijn kernwapenarsenaal af te stoffen. Hij gaat er straks mee smijten, daar twijfel ik niet aan. Rusland heeft niets meer te verliezen. Wij daarentegen hebben alles te verliezen. Een nucleaire winter is nou niet bepaald een gezellig vooruitzicht. Mocht het tot totale vernietiging van de mensheid komen dan zal onze erfenis ooit wel weer ergens opduiken, honderden of duizenden jaren later. Wat onze opvolgers aantreffen? Geen idee. Het zou alleen jammer zijn als het een video-opname betreft van een influencer, want dan staat er straks in de geschiedenisboeken dat we ons bezighielden met filmpjes over milkshakes.