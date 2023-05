Column: Datingsite

COLUMN – De psychiater plukte aan zijn sik en keek fronsend over z’n bril naar mij. “Als u zo doorgaat, wordt u de Remi van Nederland. U bent te lang alleen, zuchtte hij. Wat u moet doen is onmiddellijk een vrouw zoeken.” Dat was makkelijker gezegd dan gedaan.

Op planeet aarde lopen zo’n 3.5 miljard vrouwen rond. Maar hoeveel kunnen er koken, zijn er goed in bed, laten de hond uit met hondenweer en zeuren niet. Zoek als haan maar eens het juiste kipje in een ren met zoveel kakelende bruiden. Dan ga je van verwarring vanzelf vroeg op stok.

Daarbij word je steeds kritischer als de jaren gaan tellen. Zet zij op zondagavond juist als Studio Sport begint de runderlapjes met broccoli op tafel dan zorg je ervoor dat ze volledig buitenspel staat. Sterker nog; ze haalt het laatste fluitsignaal geeneens.

Toch is de vrouw het sterke geslacht en kan zichzelf uitstekend redden. Na een echtscheiding trekt ze zich terug in haar roedel. Daarna klik-klakt ze op haar naaldhakken door de Amsterdamse PC. Hooftstraat. Ze nipt stevig aan een Martini Bianco en stort zich vol overgave op de Gucci en Prada. 20 jaar huwelijk is binnen 4 flacons ‘Chanel No 5’ ineens totaal vergeten. De man daarentegen jankt nog maanden uit zelfmedelijden en ziet er verwaarloosd uit. Hij eet kip tandori uit de magnetron, weet bij God niet hoe de wasmachine werkt en loopt maanden in dezelfde onderbroek met remsporen.

En dan is er nog de onbegrepen vrouw. “Schat ik had vandaag problemen op het werk. De kassa deed het niet en er stond een rij van hier tot Tokyo. Haar man wil het probleem meteen oplossen; “Kwestie van even de stekker eruit en de resetknop indrukken”, probeert hij liefdevol. Maar hij vergist zich in de psyche van z’n vrouw. Ze wil helemaal geen oplossing. Ze wil aandacht, een schouder en vooral een toastje brie met een glas rode wijn.

Eindelijk vond ik op een datingsite de advertentie die ik zocht. ‘Aantrekkelijke vrouw zoekt sportieve man.’ In de kroeg zat maar één vrouw aan de bar. “Bent u de aantrekkelijke vrouw ?”, vroeg ik aarzelend.

Ja dat was ze. Haar tanden waren bruiner dan haar nicotinevingers. En ik rook een uienlucht van oud zweet. Ze draaide een zware Van Nelle en keek me aan; “Ik ben uit m’n huwelijk gestapt” hoestte ze met een bruine rokersstem. Mijn ex bleek er nóg een meid op na te houden”, zei ze terwijl ze het vloeitje aan elkaar likte. “Ik had het kunnen weten. Hij was postzegelverzamelaar. Die willen er van alles twee”. Er kwam wat donker slijm in haar mondhoeken en ik besloot te vluchtten.

In de auto moest ik opeens denken wat er allemaal over mannen en vrouwen werd gegrapt. M’n oom Cor zei altijd dat vrouwen lucht voor hem waren maar dat ie zonder lucht niet kon leven. Tante Alie riep dan dat Cor alleen maar een grote mond had. “Als ie net zo goed in bed was als dat ie kon lullen had ik nu geen nieuwe batterijen nodig voor m’n EasyToys.

Thuisgekomen schonk ik mezelf wat rode wijn in, ging voor de spiegel staan, hief het glas en toastte op de voordelen van het vrijgezellenbestaan. Cheers…!!

Over de auteur

Deze column is geschreven door Ronny Lammers. Ronny schrijft elke zondag een spraakmakende column waarbij hij geen blad voor de mond neemt. Ronny is eigenaar/coach van ITP Institute Tennis Promotion en traint met zijn team alle niveau’s in het noorden van Nederland.

Foto: Ronny Lammers