Column: De kansloze missie van Rutte IV

COLUMN – Het voordeel van een demissionair kabinet is dat het niet kan vallen.

Ideaal in crisissituaties. Mijn boodschap aan onze charmante informateur is dan ook glashelder: stop maar met boetseren Johan, deze vaas is straks kapot voor je er erg in hebt. De raket zal nog voor het bereiken van de kruissnelheid uiteenspatten als een wijnglas op marmer. In godsnaam, stop de formatie. Laat Rutte IV er nooit komen. Het heeft geen toegevoegde waarde en kan alleen maar fout gaan – en dat het fout gaat is zeker. Drie parlementaire enquêtes staan in de startblokken. Groningen, de fiscus en iets met buitenproportionele maatregelen. Drie fyra’s zijn gereed voor vertrek, klaar om over een nieuwbakken kabinet heen te walsen. Rutte IV wordt binnen de kortste keren genadeloos knock-out gemept door drie Badr Hari’s. Rutte IV is als een koorddanser met Parkinson; een ware thriller. Rutte IV is de Boeing die de startbaan maar niet wil verlaten en buikschuivend over het gras tot stilstand komt.

Laat dat nieuwe kabinet maar zitten. We hebben het helemaal niet nodig. Demissionair kun je prima regeren, tot in het einde der tijden. Ik moet mezelf er al regelmatig aan herinneren dat het zooitje in feite over de datum is, ik ben vast niet de enige. De karnemelk is gaan klonteren maar het pak staat nog steeds in de koelkast. Als je deze status lang genoeg doortrekt zal men op een zeker moment vergeten dat we ooit, op een woensdag in maart, toen Mark nog van teflon was, naar de stembus zijn gelopen om een bolletje rood te kleuren. Bespaar je de moeite, een kabinet is zó 2020. Wie zit er nog te wachten op een bordesscène met een trap vol mondkapjes dragende ministers? Wie zit er überhaupt nog te wachten op politici? Laat maar, we bouwen ons eigen feestje wel. Zonder anderhalve meter en met volle zalen. Stop met deze poppenkast, laat het woordje demissionair gerust weg. Demissionair is het nieuwe normaal. Het maakt allemaal geen verschil. Wetten kunnen worden gewijzigd, verder heb je niet veel nodig. Af en toe eens een persconferentie als bijpraatmoment, wat deskundigen aan talkshowtafels, hier en daar een gesponsorde influencer. Dan kom je al een heel eind.

Dat Rutte IV de eindstreep niet gaat halen lijkt me geen rocket science. De peilingen zijn duidelijk, bij twijfel, vraag het even aan Maurice de Hond. Dan weet je meteen dat het komende kabinet kansloos is. Of, zoals Albert Einstein zou zeggen: ik weet niet hoe lang Rutte IV het vol gaat houden, maar Rutte V komt er in ieder geval nooit.

Over de auteur

Deze column is geschreven door Derek Hogeweg. Derek is programmamaker bij OOG Radio en fanatiek wielrenner. Zijn columns gaan over uiteenlopende onderwerpen. In alle gevallen betreft het de mening van een lange man.

