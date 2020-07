Column: De kracht van de herhaling

COLUMN – Omdat ik geïnteresseerd ben in vele vormen van geschiedenis, ben ik een dagelijkse afnemer van informatie die staat beschreven op de vaderlandse Wikipediapagina’s.

Ja, die informatie is vaak alles behalve betrouwbaar, maar als ik het wil gebruiken voor iets belangrijks, zoek ik uiteraard de originele bron op. Normaal gesproken opent Wikipedia zonder problemen. Je vindt snel de pagina die je zoekt. Maar toen ik afgelopen week Wikipedia opende, werd er constant gesmeekt om geld, omdat ze anders misschien niet in de lucht kunnen blijven. En omdat ik goed onderzoek toejuich, heb ik even gekeken of dit alleen gebeurt op de Nederlandse Wikipedia of wereldwijd. Dat is namelijk nogal een verschil. Als ze wereldwijd geld inzamelen, zouden ze gauw uit de brand zijn. Er zijn altijd wel mensen die doneren. Zeker omdat het verzoek heel vaak verschijnt. Ook na vijfendertig keer wegklikken. Op een gegeven moment gaan de makkelijk-over-te-halen-mensen toch doneren. De kracht van de herhaling.

Mijn steekproef wees uit dat ze de Engelsen ook om geld vragen, maar de Tsjechen dan bijvoorbeeld weer niet. Kunnen we daar conclusies uit trekken? Misschien dat ze het armere Oost-Europa willen sparen. En dat ze rijke West-Europeanen, zoals wij, wel kunnen vragen om een eurootje of twee af te staan. Omdat we nu tenminste nog rijke West-Europeanen zijn. Als die tweede coronagolf toch nog komt, is onze economie weggevaagd. De beste conclusie: goede vooruitdenkers, die Wikipediamedewerkers.

Als ze geen inkomsten kunnen vergaren door te bedelen, kunnen ze altijd overgaan tot het plaatsen van reclame op hun pagina’s. Maar ook dat kan problemen opleveren. Als veel reclamepartners de keutel op een gegeven moment intrekken, doordat ze bijvoorbeeld niet meer achter het beleid van de organisatie staan waaromheen ze adverteren, heb je zeer eenzijdige reclame.

Hetzelfde gebeurt als het internet precies lijkt te weten wat je interesses zijn en ze je daarom alleen bepaalde reclames tonen. Of erger: constant dezelfde reclame. Dat heb ik nu steeds. Voordat ik een YouTube-video kan kijken, moet ik me eerst door steeds precies hetzelfde filmpje van het Z-merk First Choice Cola heen worstelen. Ook als de video wordt onderbroken voor een blokje met commerciële uitingen, wordt louter deze cola aangeprezen. De algoritmes hebben blijkbaar niet in de gaten dat ik zelden zoetigheden nuttig. Ook cola laat ik dus nooit door mijn keel glijden. Of zouden ze weten dat ik dit nooit drink en proberen ze mij zo te overtuigen om dit wel te gaan doen? De kracht van de herhaling is sterk… Zou er een moment komen dat mijn handen de cola als vanzelf pakken in de supermarkt? Dat het sterker wordt dan ikzelf?

Nee! Ik zal volharden! De kracht van de herhaling krijgt mij niet te pakken. Voor mij geen First Choice Cola en ook geen zuurverdiend geld naar Wikipedia.

Over de auteur

Deze column is geschreven door Bas van der Heide. Bas is voornamelijk actief als artiest in Groningen en omgeving. Via zijn website kun je meer over hem lezen. Zijn columns verschijnen ook op anti-influencer.net.

Foto: Bas van der Heide