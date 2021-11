Column: De Noor wil vooral naar Nederland

Lange tijd leek de “whisky-ferry”, de veerverbinding tussen de Eemshaven en het Schotse Rosyth, in kannen en kruiken. Ik verheugde me stiekem al op een weekje Edinburgh.

De teleurstelling was dan ook groot toen vorig jaar juli bekend werd dat het feest niet doorging, een verhelderende verklaring bleef uit. De Schotten lieten het plan een stille dood sterven, die conclusie kon je toch wel voorzichtig trekken op basis van een vraaggesprek met Cas König, directeur Groningen Seaports. Lag het aan de locatie? De Eemshaven mist de allure van Hoek van Holland, Groningen is geen metropool zoals Rotterdam. Bovendien: onder een zekere lijn komt de Kanaaltunnel in beeld als sneller alternatief, vanuit Zeeuws-Vlaanderen is de keuze zo gemaakt. In vier uur kun je ook naar Londen rijden.

De Eemshaven leek gedoemd, ongeschikt voor het grote werk, echter, men zag Scandinavië over het hoofd. Ik grapte al eens tijdens een bezoek aan Borkum: als ik hier afdrijf kun je me op komen halen in Stavanger. Spring op een willekeurige plek in Groningen de zee in en hou het noorden aan, dan bots je vanzelf op de Noorse kust. Niet zo’n gek idee dus om een veerdienst te organiseren tussen de Eemshaven en Kristiansand, daarnaast, omrijden loont in dit geval niet of nauwelijks. Om Noorwegen met de auto te bereiken moet je eerst naar bottleneck Hamburg, dit geldt niet alleen voor noorderlingen. Daarna heb je de keuze: via Kopenhagen naar Malmö, en langs de Zweedse kust omhoog, of doorrijden in Denemarken tot je niet verder kunt en wel een boot moet nemen. Aan beide opties kleven nadelen. De Zweden-variant is erg lang, je rijdt ontzettend ver om. De mogelijkheid via Hirtshals is korter, evengoed moet je nog wel drie uur met de boot, waardoor je op tijd staat.

De oversteek vanuit de Eemshaven mag dan achttien uur duren, in die uren kun je rustig achterover leunen. Wanneer je ’s middags vertrekt is het een kwestie van acclimatiseren, wat eten en slapen. Om negen uur de volgende ochtend sta je in Kristiansand. Mét auto of camper.

Het is overigens niet zo dat het idee voor deze nieuwe verbinding vooral uit Nederland komt; de Noren komen maar al te graag deze kant op. Het schijnt dat inwoners uit het zuiden van Noorwegen erg op Groningers lijken, in welk opzicht precies is me niet duidelijk. De Noren die op vakantie willen naar Zuid-Europa hebben ook baat bij de oversteek, verder is het interessant voor Duitsers en Belgen. De eerste afvaart staat gepland op 7 april 2022. Nu maar hopen dat het succesvol is, daar lijkt het in eerste instantie wel op, het boekingssysteem van de veerdienst is al gecrasht wegens overmatige belangstelling. Ik ben zeker van plan er een keer gebruik van te gaan maken. Om in Noorwegen te komen hoef ik straks nog maar een half uur te rijden.