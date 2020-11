Column: De ontmanteling van Trump

COLUMN – Morgen zijn de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Trump heeft zich inmiddels vastgeketend aan zijn bureau.

Want denk maar niet dat ome Donald – in geval van een nederlaag – vrijwillig naar buiten komt om zijn verlies te erkennen. Nee, dat gaat hij niet doen.

Direct na de uitslag zal het onrustig zijn in de Amerikaanse straten. Hoe onrustig, dat hangt ervan af wie de winnaar is. Maar als Joe Biden wint zullen de problemen groot zijn. De Trump-aanhang kun je het beste vergelijken met een groep Engelse voetbalsupporters nadat Manchester United met vijf nul heeft verloren. Alleen zijn het er dan duizend keer zoveel.

Van die mannen die weten hoe je een terras moet verbouwen.

Als Biden wint breekt linea recta de pleuris uit. Als Trump wint zal de ellende mogelijk beperkt blijven tot wat opstootjes. De mensen die Trump liever niet in Het Witte Huis hebben zijn doorgaans mensen die conflicten liever vermijden. Het zijn mensen die in geval van een ruzie dichtklappen. Ze lopen liever weg dan dat ze nog meer olie op het vuur gooien.

Meestal is dat verstandig.

Trump heeft vier jaar aan het roer gestaan in de Verenigde Staten. De schade is groot. Een duidelijk beleid was er nooit. Enige doel: Amerika weer groot maken. Maar ja, wat is groot? Je kunt net zo goed roepen dat je de bevolking blij wil maken. Wat is blij? Jouw blij is mijn blij niet.

Trump nam geen blad voor de mond en gedroeg zich als een olifant in de porseleinkast. Soms ging het naar links, soms naar rechts – om dan ineens weer vol gas achteruit te gaan. Er was geen touw aan vast te knopen. Bij vlagen leek Trump een empathische teddybeer, maar dat gevoel duurde nooit lang. Deze president is de meester van de verrassing. Een koning op het gebied van gevoelsmanagement. Trump weet precies hoe je in de hedendaagse politiek kunt overleven; door verwarring te zaaien.

Ik zie een blauwe auto, maar roep dat ie groen is. Niemand gelooft het. Dan roep ik het wat harder en langer, en warempel: ineens delen meer mensen mijn mening – de auto is écht groen geworden.

Trump heeft optimaal gebruik gemaakt van social media. Waar Obama slechts twitterde om te laten zien dat ie met de tijd mee kon, daar gebruikte Trump Twitter als volwaardig communicatiemiddel. Echt diplomatiek ging hij er niet mee om, hoewel hij daar zelf waarschijnlijk anders over denkt. Trumps manier van communiceren was vooral kinderachtig. Als een kind dat een bord spruitjes van tafel gooit en stampvoetend een lolly eist.

Met diezelfde kinderachtigheid zal Trump deze week reageren wanneer hij hoort dat Joe Biden de komende vier jaar in The Oval Office mag zitten. Houd Twitter komende week goed in de gaten zou ik zeggen, dan kun je lachen. Of huilen – het is maar hoe je het bekijkt. Trump zal zijn verlies niet erkennen. Er zullen rechters aan te pas moeten komen om de uitslag te bevestigen. De rechters zullen leugenaars zijn. Ingehuurd door tegenstanders, betaald door Biden.

De meest ongelofelijke verklaringen zullen er komen. Totdat men het zat is en van hogerhand ingrijpt. Met geweld. Niet eerder in de geschiedenis was dat nodig. Dus rest ons straks één vraag: is deze man serieus vier jaar president geweest van Amerika?

Over de auteur

Deze column is geschreven door Derek Hogeweg. Derek is programmamaker bij OOG Radio en fanatiek wielrenner. Zijn columns gaan over uiteenlopende onderwerpen. In alle gevallen betreft het de mening van een lange man.

Foto: Derek Hogeweg