Column: De schaakstukken van Rutte IV

Maandagavond was het feest in huize Van Huffelen en dat is begrijpelijk.

Alexandra is sinds maandag niet langer verantwoordelijk voor de afhandeling van de toeslagenaffaire. Ik vermoed dat de gedupeerden dit net zo hard gevierd hebben als Alexandra, de afhandeling is nou niet bepaald een succes. Een groot deel van de ‘slachtoffers’ heeft de boel moedwillig geflest, desondanks zijn deze nepslachtoffers voor tienduizenden euro’s gecompenseerd. De mensen die wel recht hebben op geld zijn verstrikt geraakt in een oerwoud van paarse krokodillen. In Den Haag verstaan ze de kunst van het beloven. Kijk maar naar Groningen, daar hebben de Haagse beloftes inmiddels geen enkele waarde meer. Er gaan hier in het noorden geluiden op om Groningen bij Duitsland te voegen, zodat we kunnen wisselen van hoofdkwartier. Nou, dan weet je het wel. Ik vind het trouwens een goed idee. Al is het maar omdat dan straks de schappen vol liggen met bockworsten en bier.

Beëdiging van het kabinet gezien? Het leek wel een schaakspel, met overal precies evenveel ruimte tussen de stukken. Een zaal vol nieuwe poppetjes – maar niet heus. De meeste poppetjes kwamen me bekend voor, ze stonden alleen ineens op een andere plek. Zo is publiekslieveling Hugo de Jonge voortaan minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Er zal dus binnenkort wel een persconferentie komen waarin een tussenstand wordt gegeven van het aantal verkochte woningen. Ik kan niet wachten. Alexandra van Huffelen (daar heb je d’r weer) gaat verder als Staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties en Digitalisering. Geen commentaar. Aukje de Vries neemt het hoofdpijndossier van haar over. Ik kan mevrouw De Vries slechts heel veel sterkte wensen. Erger kan het in ieder geval niet worden. Oh ja: op het ministerie van Justitie zitten tegenwoordig geen juristen meer, maar dat schijnt geen probleem te zijn.

Wat ik erg grappig vind: uit onderzoek is gebleken dat de Nederlander het meeste vertrouwen heeft in Ernst Kuipers en Robbert Dijkgraaf, twee nieuwkomers met nul politieke ervaring. Oftewel: we zitten met zijn allen in een vliegtuig. De piloot is onwel geworden. De stewardess vraagt de passagiers een nieuwe piloot aan te wijzen. Ergens achterin roept een man dat hij piloot is, maar de passagiers geven toch de voorkeur aan de charismatische tv-presentator. Onmogelijk? In 2022 acht ik het mogelijk.