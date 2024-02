Column: De vriendschap van Eus

COLUMN – Elke keer als m’n televisie aanstaat vrees ik om hem te zien. En als je vreest voor wat je krijgt, krijg je wat je vreest. Dus daar zag ik weer die onuitroeibare tronie van Özcan Akyol.

Natuurlijk de aap moest maar weer uit de mouw: Matthijs van Nieuwkerk was al jarenlang Eus z’n beste vriend, zei hij. ‘Ik heb er niet van kunnen slapen wat m’n beste vriend Matthijs is aangedaan.’ Iedereen wist meteen wat Eus bedoelde te zeggen. ‘Ik heb er ‘s nachts over nagedacht hoe ik uit die slachting van Matthijs het meeste publicitaire profijt voor mezelf zou kunnen halen.’ En om z’n woorden kracht bij te zetten, kwam Eus met een filmpje over de DWDD televisie-schandvlek Matthijs van Nieuwkerk die hij opeens niet meer zo aardig vond.

In deze wereld van razendsnelle social media zou iedereen het filmpje al hebben gehad vóór het was gemaakt. Maar niemand heeft het ooit gezien. En Eus spint er garen bij. Eus dit, Eus dat. Eus schittert op iedere zender. Verstrooid zapte ik naar SBS 6: Eus praatte over het filmpje met Wilfred Genee. Ik keek NPO 1: Eus stond voor een schilderij. Ik wierp een blik op NPO 3: Eus zat bij de kapper met een BN‘er. Ik drukte op RTL 4: Eus sprak met Humberto Tan over Matthijs. Eus lijdt aan het Dennie Christian-syndroom. “Wij zijn twee vriendjes jij en ik, twee dikke vriendjes jij en ik. Hoeba, hoeba, hoeba, hop, hop, hop…”

Eus is een knuffelturk met een gebruiksaanwijzing. Eus is de NPO-paling die overal tussendoor glijdt en de taxpoet opstrijkt. Eus is de bloedgabber die je uiteindelijk naait. Eus heeft over alles een mening, maar zorgt dat-ie iedereen te vriend houdt waardoor hij overal mag aanschuiven. Eus bij de jongens van VI. Eus bij een pensioenreclame om 20K te cashen. Eus de crimineel. Eus de voormalige kluizenleegtrekker. Eus het ratje. Eus is de vriend die je eigelijk niet zou willen hebben.

Ik stel me zo voor dat iemand als Matthijs op de werkvloer roept: “En nou Godsamme aan het werk met je luie reet”. Daar kunnen bepaalde tere zieltjes in deze tijd niet meer tegen. Daar krijgen ze PTSS van en zo. Dan rennen ze naar de psycholoog. “Meneer de presentator deed rot tegen mij, boehoehoe”, dat soort werk. Als dan anderen merken dat in de publiciteit de stemming omslaat, moeten je collega’s natuurlijk met je mee janken. Voor je het weet maak je geen deel meer uit van de huiliehuilie-groep en dat is dodelijk voor je carrière.

Hoe meer trauma’s iemand heeft, hoe hipper. Hou toch op met die flauwekul. Als die ‘slachtoffers’ in een willekeurige restaurant-keuken, slachthuis of kazerne zouden werken, dan zaten ze vanaf dag twee thuis bibberend in een hoekje. Maar aan welke kant je ook staat, een stevige vriendschap is een must. Mensen die achter je staan. Door weer en wind. Die naar voren stappen als de wereld tegen je is. Die je warm houden bij eenzame nachten. Het is een kwestie van liefde. Het is de diepste vorm van houden van. Toon Hermans begreep dat ook: “Pas als je iemand hebt die met je lacht en met je grient. Dan pas kun je zeggen. Ik heb een vriend”

Deze column is geschreven door Ronny Lammers. Ronny schrijft elke zondag een spraakmakende column waarbij hij geen blad voor de mond neemt. Ronny is eigenaar/coach van ITP Institute Tennis Promotion en traint met zijn team alle niveau’s in het noorden van Nederland.

