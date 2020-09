Column: Denk vooruit!

Denkt u weleens aan deze wereld over honderd jaar? Wonen we in stalen huizen en verplaatsen we ons met een persoonlijke hyperloop of is de wereld dan allang vergaan? Op wat voor manier u er ook over fantaseert: ‘Ach, ik ben dan toch dood!’ is wellicht de conclusie die u daarna als vanzelf trekt.

Dat is ook niet zo verwonderlijk, want moeite hebben met ver vooruit kunnen denken schijnt mens-eigen te zijn. Daarom wordt er nu weer gesproken over kernenergie. Ja, het heeft best veel voordelen. Het opwekken ervan zorgt bijvoorbeeld voor weinig uitstoot van CO2, wat bij andere vormen van fossiele brandstoffen wel het geval is. Als we dus meer gebruikmaken van deze bron, halen we de klimaatdoelen van Parijs. Toch zijn er ongelofelijk veel nadelen. Alleen al het feit dat er bij de productie van kernenergie gevaarlijk afval vrijkomt dat duizend jaar moet worden opgeslagen is zorgelijk. Dan zit men over honderden jaren mooi met ons afval opgescheept. Daarnaast hoeft er maar iets te gebeuren (brand, aardbeving, overstroming) en het goedje kan vrijkomen. Een hele streek is dan in één klap onbewoonbaar en de bewoners zijn aangetast door de radioactieve straling. Toch is het nog niet zo vaak misgegaan. Maar ja, we gebruiken pas kernenergie sinds 1951. Zeventig jaar over een periode van duizend jaar is niets.

Als er nieuwe centrales in Nederland uit de grond worden gestampt, is het natuurlijk de vraag waar deze moeten komen. Minister Wiebes zei deze week dat hij op zoek gaat naar regio’s die een kerncentrale willen herbergen. Dat lees ik als: net zo lang drammen, treiteren en zuigen tot er niets anders op zit. De Groninger Eemshaven staat al jaren op de lijst als plek voor een centrale, en dus is de kans groot dat deze provincie binnenkort nog meer met de gebakken peren zit dan ze al zat. Naast steeds erger wordende aardbevingen ook nog een kernramp! En misschien wordt het één wel veroorzaakt door het ander.

Waarom toch geen windmolens en zonnepanelen? Dat is te duur. Eerst was kernenergie dat ook, maar nu blijkt dat toch weer goedkoper dan de hernieuwde energiebronnen. Windmolens gaan bijvoorbeeld maar een jaar of vijfentwintig mee. Dat is economisch minder aantrekkelijk. Maar waarom wordt er niet gedacht zoals in de beginperiode van het aardgas? Toen kon het niet op. Grote winningsplaatsen werden uit de grond gestampt en het geïnvesteerde geld zou dubbel en dwars worden terugverdiend. Dat kan nu toch ook gebeuren? Al is het maar omdat we het milieu er een stuk beter mee maken. Dat is toch ook een vorm van investeren en terugverdienen? De overheid kan ook wat doen tegen de protesten tegen windmolens door ze niet in Werelderfgoederen te zetten (zoals in Abcoude dreigt te gebeuren), maar op toch al industriële plekken.

Ach. Misschien is het paniek om niks. De overheid wil eens in de zoveel tijd overstappen op kernenergie en telkens wordt dit weer afgeschoten. De verstandigheid zal ooit volharden. Hoop ik.

Over de auteur

Deze column is geschreven door Bas van der Heide. Bas is voornamelijk actief als artiest in Groningen en omgeving. Via zijn website kun je meer over hem lezen. Zijn columns verschijnen ook op anti-influencer.net.

Foto: Bas van der Heide