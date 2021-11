Column: Diederik doet niet meer mee

Hubert Bruls werd aan de Op1-tafel uitgemaakt voor dikke gehaktbal.

Diederik Gommers schoot in de lach. Of schoot Gommers uit zijn rol? Je zou kunnen stellen dat ex-profvoetballer Michel Adam, met het Haagse hart op de tong, zei wat iedereen dacht. Dat is overigens heel makkelijk; zeggen wat iedereen denkt. De meeste oorlogen beginnen op die manier. Als vanmiddag iedereen zegt wat hij of zij denkt halen we de avond niet, en zullen de meeste mensen alleen eten deze Kerst – ongeacht lockdown. Zeggen wat je denkt is nooit een goed idee, hoe sterk dat er ook is ingeramd. Meningen zijn vergif, sociale media de laboratoria. Als je nog steeds van mening bent dat het slim is om te zeggen wat je denkt, scrol dan even door de reacties op de Facebook-pagina van de NOS.

Hubert Bruls is niet het eerste waar ik aan denk bij het begrip gezondheid, dat wil ik wel toegeven. Dat Theo Janssen en Danny Nelissen ooit in het bezit waren van een afgetraind lijf vergt tevens het nodige van mijn verbeeldingskracht. Met alle respect voor de destijds geleverde prestaties. Gelukkig is een mens meer dan een lichaam, hoewel dit op Instagram wordt ontkend. Daar houden ze liever vol dat een geplastificeerd voorkomen symbool staat voor intelligentie. Sterkte. Stel dat Michel Adam, die zijn vuurwerkhandel in rook zag opgaan en daarom Bruls vergeleek met een dikke gehaktbal, zelf door de mangel was gehaald. Ach, daar heb je weer zo’n goedkoop type met een grote bek die alleen maar kan schreeuwen, zo’n marktkoopman met een mening.

Ik denk dat de wereld dan te klein was geweest. In ieder geval Twitter. Collectieve kwaadheid is niet te koop, de motor van deze maatschappij draait op selectieve verontwaardiging. Bruls is de boeman, hij moet kapot. Nu. Een dikke man met een mening over gezondheid, hoe durft ie? Bruls zal zich wel verheugen op die schaal met oliebollen. Gommers zat aan tafel, schoot in de lach, en stopte abrupt met lachen toen na twee seconden doordrong dat iemand afrekenen op zijn omvang niet heel chique is, laat staan erom lachen. André Rieu lachte ook, dezelfde ongemakkelijk blik. Zei hij dat nou écht? Dikke gehaktbal? Ja, hij zei het echt. Net zoals Diederik Gommers echt zei dat hij niet achter het overheidsbeleid staat. Diederik doet niet meer mee. Wat ik dacht: de domheid van Famke Louise is na veertien maanden alsnog besmettelijk gebleken.