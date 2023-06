Column: Dikmakers

COLUMN – Maak je niet dik, dun is de mode. Nu blijkt de jeugd in de gefrituurde aap gelogeerd te zijn en leven in hun eigen Dik-voor-mekaarshow. God, oh God, oh God, allemaal dikdoenerij. Dik zijn is namelijk helemaal niet heerlijk. Ik kan het niemand aanraden. Want van dik zijn krijg je hartaanvallen, beroertes en dan ga je dood. Vooral de groep jongvolwassenen van 18 tot 25 is vaak te zwaar. Een kwart van deze jongeren heeft zelfs ernstig overgewicht (obesitas).

Dus hé jij daar, herkauwende McDonalds hangjongere met je dikke hamburger-reet, die elke keer omhoog getrokken moet worden om een eindje te gaan waggelen. Hé jij daar hansworst, onesthetische vetklep, met je opgezwollen worstenvingers van al die worstenbroodjes en vet-druipende-HEMA-worsten, met die rolmops-buik, zodat je je eigen worst niet meer ziet hangen. Omdat sport en bewegen in het kabinet Rutte net zo belangrijk is als gebruikt frituurvet, zul je het zelf moeten doen.

Het leven is geen vreetschuur of een zuipschuit. Zelfs niet in Dronten. Daar wonen asielzoekers die op gejatte fietsen rijden. En als beloning krijgen ze een fiets. Hoe gezond is dat. Bij veel buitenlandse culturen komt overgewicht voor. En het is heerlijk fietsweer. Eerst een goede conditie opdoen en dan terug fietsen naar je eigen land. Let op mensen, in Dronten begint de victorie.

Op school gooiden we ‘s middags ons brood weg en renden we naar de FEBO. Daar wachtte het geluk achter een raampje. De Smulrol, Mexicano en broodje Grillburger. Daarna een dikke frikandel en na een patatje kernoorlog, last but not least, de enige echte FEBO-kroket. Wat een hostie is voor de katholieken was de kroket voor ons. Het heilige der heiligen op je tong.

Wie zouden er in aanmerking komen voor een goddelijk stemming verhogend kroketje? Amalia zit alleen thuis. Terroristendreiging. Verveling doet eten. Tijd voor de Koninklijke kroket. Na z’n gelul op het VVD-congres verdient Rutte een kroket. Maar dan overdwars. En Sofie ‘tassendrager’ Hermans ziet er ook uit dat ze wel een kroketje kan gebruiken. Voor alle mensen die 17 miljoen euro hebben bijeen gelopen en gefietst voor Alpe d’HuZes ligt er een Kika-kroket klaar.

Een kroket opeten is één. Hem verbranden is twee: 225 calorieën, 13.4 gram vet, 17.4 gram koolhydraten, 8.2 gram eiwitten. Da’s al gauw een uurtje trappen op een opoefiets. De beste remedie om samen af te vallen is natuurlijk seks. Het lijstje ligt al klaar:

Voorspel = 100 calorieën per uur

Rechtopstaand wippen = 250 calorieën per 1/2 uur (oppassen voor slappe knieën)

Doggystyle = 160-250 calorieën per 1/2 uur (woef)

Missionarishouding (wie kent ‘m niet) = 150 calorieën per uur

Cowgirl = 400 calorieën per 1/2 uur (het berijden van uw man, gebruik van zweepje is toegestaan)

Gisteren nog een dikke Kwekkeboom gegeten? Straks meteen beginnen…

Over de auteur

Deze column is geschreven door Ronny Lammers. Ronny schrijft elke zondag een spraakmakende column waarbij hij geen blad voor de mond neemt. Ronny is eigenaar/coach van ITP Institute Tennis Promotion en traint met zijn team alle niveau’s in het noorden van Nederland.

Foto: Ronny Lammers