Column: Droomtransfer

COLUMN – Marjan Rintel is sinds 1 oktober 2020 president-directeur van de Nederlandse Spoorwegen.

Marian Rintel is een ranke verschijning, weegt 55 kilo en heeft blonde haren en bruine ogen. “Als je wint heb je vrienden. Rijen dik, echte vrienden.” Marjan heeft veel vrienden. En vooral veel poen. Natuurlijk moest ze even doorbijten, waren er die pech-gevalletjes, zoals een kapotte bovenleiding, seinstoringen, krom getrokken wissels, machinisten die in de war raakten van zelfmoorden. En last but not least de beroemde bladeren op de rails. Ziehier de tegenslagen van Marian. Maar met een salaris van een half miljoen per jaar had ze haar leven prima op de rails. Leve de NS.

Oh wacht, de laatste tijd worden jonge vrouwen aangerand. In de trein. Dacht je veilig te reizen met het openbaar vervoer, worden je borsten en billen drie kwartier lang betast. Al die testosteron-bommen bedankt. Meisjes een trauma voor het leven bezorgen op de lijn Amsterdam-Centraal/Den Helder en Almere/Lelystad. Waar is de conducteur als je ‘m nodig hebt? Simpel. Die is er niet. Dat komt door het door Marjan ingevoerde “rendementsdenken”. Lees; mensen vervangen door automaten. De reizigers moeten er dus maar op vertrouwen dat er een conducteur aanwezig is. Maar niemand ziet een kaartjesknipper langskomen.

In dit softe en slappe Nederland zou de ME moeten meetreinen. Met volle bewapening. Zoals ooit bij De Punt. Gewoon keihard ingrijpen. De conducteur hoeft helemaal niet te beboeten. Die moet bij 150 km/h de deuren opendoen. Een fris uit-de-trein-waai-windje is altijd ergens goed voor. Als het aan Hugo de Jonge ligt, krijgen deze hitsige snuifdozen voorrang bij het uitdelen van de weinige huizen die er zijn. Dus nog even en dan wordt niet alleen de toekomstige woning van uw dochter van overheidswege overgedragen aan een statushouder uit Afrika, maar ook uw dochter zelf. Heeft Rutte trouwens al geschokt gereageerd? Met z’n vrome gezicht. Terwijl hij zomaar de asielkraan wagenwijd openzet. En clowntje Hugo maar dweilen. God, o God. Iedere week staan er zo’n 1.000 nieuwe invasie-exoten op de stoep. Dit land heeft geen klimaatcrisis nodig. We worden sowieso wel overspoeld.

Terug naar Marjan. NS-Marjan wordt per 1 juli KLM-Marjan. Een droomtransfer. Waaraan ze dat verdient heeft is niet duidelijk. Het aantal reizigers is door corona gehalveerd. Het was voor de NS een excuus om minder treinen in te zetten die ook nog korter waren. Met als resultaat; tienduizenden coronabesmettingen. Allemaal ontspoort en het spoor bijster. Kedeng, kedeng, oe oe… Onze KLM-vrouw gaat samenwerken met nietsnut Benschop. Dit wordt ons nieuwe duo. Zeg maar de Peppi en Kokki van Schiphol. Waar gaat het de komende tijd over? Over onbelangrijke zaken, zoals vega-maaltijden, regenbooggordels, minder handbagage, weinig handbagage, helemaal geen handbagage en 42 KLM-kisten die gisteren leeg terugvlogen. Allemaal heel strategisch.

Heeft Dick al gebeld? Die is tenslotte 24/7 bereikbaar om te managen. Of is Dick Poenschep zichzelf aan het verkopen? Dromend van een droomtransfer. Zou inderdaad het beste zijn. Weg met z’n beloftes. Weg met z’n “We gaan het oplossen”. Deze man ben je liever kwijt dan rijk. Huur een Boeing 737 en stuur hem naar een functie elders. En nu maar hopen dat er geen blaadjes op de landingsbaan liggen.

