Column: Druipkaars

COLUMN – “Je hebt mensen en je hebt krentenbollen”, riepen we vroeger bij ons thuis. Michael M. alias Mr Dark behoort tot geen van beiden. Michael M. is een smerig stuk uitschot. Zo’n zieke geest die verkrachtingen filmt met minderjarigen en deelt op z’n eigen viespeukensite met de schrikbarende horrornaam ‘Darkscandals.’ Deze goorlap verdient ten volle de geëiste twaalf jaar gevangenisstraf plus tbs. Tot zover een doodgewone doordeweekse dag in Nederland bananenland.

Dan besluit de Officier van Justitie, een ongeveer dertig jaar oude dame, zich plots te richtten op de volgens haar jarenlange vernedering van vrouwen door het lach- en dijenkletserstrio Johan Derksen. De aanklager vond het nodig de humor-houding van de ‘Vandaag Inside’-mannen te koppelen aan de vraag naar ranzig doelgerichte en sensatiebeluste verkrachtingsporno die M. verspreidde op z’n website. Ik sloot m’n ogen en telde tot tien zoals m’n psychiater had aanbevolen.

Het is al een waanzinnig idee dat het Openbaar Ministerie op eigen houtje zit te roeren in een Derksen-druipkaars. Maar dat het OM de Inside-jongens nog even door de modder sleurt is absoluut van de gekken. Ik voel een smaadzaak aankomen. En mijn gevoel is vaak gevoelig goed. De complete kaarsgekte heeft zich dus genesteld tot in de diepste hersenstammen van het Openbaar Ministerie der Nederlanden. Het zou goed zijn als het OM zelf eens onderzoek zou doen naar smadelijke uitlatingen van een Officier van Justitie. Maar daar is natuurlijk weer geen tijd voor.

Hebben we net onze vrijheid gevierd. Wij die vrijheid zo hoog in het vaandel hebben staan. Maar mag Derksen z’n mening niet in vrijheid geven. Ben benieuwd hoelang dat geruk over die sigarensnor nog voort blijft rukken.

Politie en justitie geven veel te weinig prioriteiten aan zedenzaken (maart nog een dikke 800 op de plank). We weten dus dat de markt blijft bestaan voor seksueel misbruik. Ook slachtoffers zullen afhaken bij het aangifte doen. Je kunt verwachten dat het probleem van zedenmisdrijven groter zal worden dan de officiële cijfers ons doen geloven. Daar helpt geen lieve Johan Derksen en VI tegen. Ziehier het zoveelste bewijs van een subjectieve OM. Ze bepalen zelf wie of wat ze gaan vervolgen want dat mag hier in dit paradijs (opportuniteitsbeginsel). Daarmee ontstaat willekeur.

Bij Silvana Simons stonden binnen een paar weken tientallen bedreigers voor de rechter. Bij Wilders neemt het OM geeneens de moeite om er één te vinden. “Laten we waken over de vrijheid van spreken”, zei Pim Fortuyn. Maar waar Fortuyn (mond)dood werd gemaakt, waakte het OM secuur over het leven van zijn moordenaar. Volkert van der Graaf werd geen strobreed in de weg gelegd. Kreeg een fopstraf en geen meldingsplicht maar wel een uitkering en een huis. Een opgemaakt bedje voor deze meedogenloze idioot. Zelfs de koningin noemde haar paard ‘Volkert’. Als eerbetoon..?

Het OM is verworden tot een kliek activisten met een verwrongen moraal. Zeg het maar niet te hard. Ze luisteren mee. Straks heb je opeens een aangifte voor “haatzaaien” aan je broek. Omdat je aanzet tot brute lynchpartijen, seks met dieren, UFO-rampen, klimaatverandering, opwarmende ijsberen, wachtrijen bij winkels en mensen die geen zes gooien bij mens-erger-je-niet. Het schijnt zomaar allemaal je schuld te kunnen zijn. Het OM is als een onrustige druipkaars. Voor je het weet heb je vlekken in je nieuwe broek.

Over de auteur

Deze column is geschreven door Ronny Lammers. Ronny schrijft elke zondag een spraakmakende column waarbij hij geen blad voor de mond neemt. Ronny is eigenaar/coach van ITP Institute Tennis Promotion en traint met zijn team alle niveau’s in het noorden van Nederland.

Foto: Ronny Lammers