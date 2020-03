Column: Dwars

COLUMN – Ik denk bijna zeker te weten waar u zich bevindt als u deze column leest. Thuis. En u heeft vast niet zo lang geleden uw handen gewassen. Dat weet ik ook bijna zeker. Tamelijk uniek dat zo’n beetje heel Nederland hetzelfde doet.

Dat gezegd hebbende: het was deze week Boekenweek. Het thema was ‘dwarsdenkers en rebellen’. Özkan Akyol schreef een grandioos boekje over dit onderwerp. Over wat er allemaal krom is in de literaire wereld van tegenwoordig. Zijn mooiste boodschap vond ik echter een boodschap die niet alleen de schrijvers van mijn leeftijd aangaat, maar mijn hele generatie. De millenials (mensen geboren tussen 1980 en 2000). Zij zijn over het algemeen veel te bang zijn om dwars te denken. Dit moet maar eens afgelopen zijn, vindt Eus. En ik kan niet anders dan het volledig met hem eens zijn.

Ik snap ontzettend goed dat mensen van mijn leeftijd bang zijn om uitgekotst te worden omdat ze een andere mening zijn toegedaan en daarvoor uitkomen. Je moet er toch niet aan denken om op die manier bijvoorbeeld je baan kwijt te raken? Dat is een reden om het iedereen naar de zin te blijven maken. Naar ieders pijpen te dansen. Ook ik maak me er ook nog steeds vaak schuldig aan. Dat zou ik dus eigenlijk niet moeten doen. Ja, daar blijft het wel gezellig van, maar een eigen mening vormen kunnen we zo langzamerhand niet meer. Dat moeten we toch niet willen? Van uitgesproken meningen wordt het allemaal veel interessanter. Kan jou het schelen wat lichtgeraakte tante Truus van je denkt!

Laat ik, heel wijsneuzerig, in het klein het goede voorbeeld geven. Ik vind wat anders van het coronavirus dan vele andere mensen. Als ik daarvoor uitkom, krijg ik veelal zure monden en scheve gezichten.

Het coronavirus is hartstikke erg. De regeringen moeten er alles aan doen om het virus in te dammen. Maar is het werkelijk zo vreselijk dat we daarom nu beperkt kunnen reizen, werken en naar openbare gelegenheden mogen gaan? ‘Maar de economie dan?’ Die kan best een stootje hebben, zeggen ze. We staan er alweer een tijd erg goed voor. Zo goed dat de regering mensen die erdoor in grote financiële problemen komen zelfs kan helpen. Dat moeten ze dan natuurlijk wel gaan doen. Afwachten, maar is oplosbaar. ‘Maar het sociale contact dan?’ Het enorm kloterige WhatsApp-videobellen blijkt toch een fijne uitvinding.

Ik ben atheïst. Ik geloof niet. Behalve dan dat toeval niet bestaat. Dat geloof ik wel. Ik hoop dat er, doordat vele landen bijna platliggen, nagedacht gaat worden. Want daar gunt het virus ons volop de tijd voor. Nagedacht over of we wel zo goed bezig zijn met ons gereis, onze drift om te consumeren. Deze zijn er meer dan ooit. De lucht wordt met de dag schoner omdat wij minder reizen. Dat is toch voordelig? Maar het is vast valse hoop van mijn kant. De mens heeft nog nooit echt iets opgestoken van dit soort ‘aardse signalen’.

Maar om dwarsdenkers en vernieuwers een goed podium te bieden, moeten we eerst ruimdenkender worden. Ook de oudere generatie. Leven en laten leven. Kijken of je kan accepteren dat een vernieuwend standpunt misschien helemaal zo slecht nog niet is, hoe goed jouw, misschien ouderwetse, standpunt ook is. Juist. Nog een lange, lange weg te gaan. Maar eerst deze griep maar eens indammen.

Over de auteur

Deze column is geschreven door Bas van der Heide. Bas is voornamelijk actief als artiest in Groningen en omgeving. Via zijn website kun je meer over hem lezen. Zijn columns verschijnen ook op anti-influencer.net.

Foto: Bas van der Heide