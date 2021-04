Column: Een gewone verjaardag

Koningsdag 2021 bleek niet voor herhaling vatbaar.

“Het was een Koningsdag om nooit te vergeten en nooit te herhalen”, aldus Willem-Alexander na afloop van het digitale rondje Eindhoven. Er klonk schaapachtig gegniffel uit de monden van de andere gezinsleden. De ongemakkelijkheid droop er vanaf, zoals die er eigenlijk altijd wel vanaf druipt op Koningsdag. Wat dat betreft lijkt Willem-Alexander op zijn moeder; ook bij Beatrix was er altijd die lach, die zwaai, die – al dan niet geveinsde – interesse in mannen en vrouwen met een burgermansbestaan.

Zonder dansende scoutingleden en ter plekke bedachte spelletjes (“wilt u een keer gooien?” – ja, uiteraard!) kwam het onderliggend lijden plotseling bloot te liggen. Ineens werd pijnlijk duidelijk dat je vrijwel alles kunt integreren in het nieuwe normaal, behalve Koningsdag. Daar blijft in het nieuwe normaal helemaal niets van over.

De charme van Koningsdag zit ‘m in de entourage. De uitgedoste mensen achter de dranghekken, de zichtbaar zenuwachtige kinderen die iets mogen aanbieden, Pieter van Vollenhoven die spontaan besluit ergens aan mee te doen; dát zijn de dingen die deze dag maken tot wat het is.

In Eindhoven ontbrak de entourage. Wat overbleef was een koning die, samen met zijn gezin, een poging deed het nieuwe normaal te omarmen.

Normaal werd het allesbehalve.

Mochten we volgend jaar nog steeds in deze situatie zitten – en ik zou dat niet eens uit durven te sluiten – dan kunnen we Koningsdag beter skippen. Laat Willem-Alexander dan maar lekker uitslapen op zijn verjaardag. Dan kan ie de avond ervoor ook gewoon eens losgaan met een krat Amstel. Geef Máxima een keer de kans om afbakcroissantjes in de oven te doen en verse jus te persen, laat de kinderen het huis versieren.

En dan ’s middags naar de dierentuin. Zonder geforceerd gehannes, zonder oranjegekkies met zelfgemaakte hoedjes. We (lees: het volk) lezen de volgende ochtend wel of het een geslaagde dag was.

De koning zei dus dat Koningsdag 2021 een Koningsdag was om nooit te herhalen. Hij had dat stukje niet ingestudeerd, merkte je aan de reactie van de andere aanwezigen. De koning lachte erbij, maar meende het wel degelijk. Hij bedoelde het niet verkeerd, denk ik, maar het is een uitspraak die makkelijk verkeerd kan worden opgevat. Les één uit het boek “Management voor Dummies”: communiceer altijd positief – hoe vreselijk het ook allemaal is. Zeg dus niet dat het een dag is om nooit te herhalen, maar benadruk in plaats daarvan hoe het in de toekomst (vermoedelijk) zal lopen.

Zeg bijvoorbeeld: “Het was een Koningsdag om nooit te vergeten, volgend jaar schudden we elkaar weer persoonlijk de hand.”

Afijn, het is maar een tip.

Ik gun de koning een gewone verjaardag. Mocht alles in 2022 nog op slot zitten, dan is mijn advies aan Zijne Majesteit: neem het ervan. Doe wat u niet laten kunt. Gooi de remmen los, breek de tent af (de restauratie betalen wij wel) en ervaar hoe het is om je verjaardag te vieren als eenvoudige burger. Met schaaltjes chips en pinda’s op bijzettafeltjes en een apart bakje voor de satéprikkers.

Ik weet zeker: hierna wil u niet anders meer.