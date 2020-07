Column: Een nieuwe Obama

COLUMN – Kanye West ziet zichzelf wel zitten in Het Witte Huis. Als het lukt is Amerika zonder meer het land van de onbegrensde mogelijkheden.

Dat een populair Instagram-account waardevoller is dan een geweldig cv moge duidelijk zijn. Nog even en je krijgt bij een sollicitatiegesprek standaard de vraag: leuk hoor, dat je een universitaire master hebt afgerond, maar hoeveel volgers heb je eigenlijk?

Verwaandheid is inmiddels sociaal geaccepteerd. Topsporters en allerhande BN’ers denken maar al te vaak dat hun mening een gouden randje heeft. Wie er tegenin gaat krijgt de volle laag. Niet zozeer van de betweter zelf, maar van diens aanhang. Zo werkt dat in de high society. Je bouwt gewoon een leger om je heen, zodat iemand die uit de pas loopt direct digitaal wordt teruggefloten. Door twitteraars die het vrijwillig voor jou opnemen.

Kanye West gaat voor presidentschap. “Als Trump het kan, dan kan ik het ook” zal hij gedacht hebben. Ik zie het alleen gewoon niet voor me en heb moeite om het serieus te nemen. Misschien is het dat ook niet. Ik hoorde al geluiden over een verkapte publiciteitsstunt met als doel de verkoopcijfers van een nieuw album op te krikken.

Maar stel dat het wél serieus is… Ik zou dan graag overtuigend willen roepen dat het een kansloze missie is. Dat de Amerikanen te slim zijn om op Kanye West te stemmen. Dat het een typisch gevalletje “not gonna happen” betreft. Maar eerlijk is eerlijk: ik durf dat niet te garanderen. Deze rapper heeft dertig miljoen volgers en zijn vrouw, Kim Kardashian, komt ook geen aandacht tekort. Die mensen zouden theoretisch allemaal op Kanye kunnen gaan stemmen. Zeker nu iedereen Trump-moe is en het ontbreekt aan een degelijk alternatief. Waar is de man of vrouw van het kaliber Obama die overtuigend aantoont dat intelligentie nog steeds doorslaggevend kan zijn? Waarom begint het er steeds meer op te lijken dat de eerste de beste influencer de macht kan grijpen?

Als Kanye West president kan worden van de Verenigde Staten, dan kan alles. Dan is het een kwestie van tijd voordat Piet Paulusma in het Torentje zit. Een kwestie van tijd voordat Dries Roelvink een zetel krijgt in de Tweede Kamer. Een kwestie van tijd voordat Nieuwsuur wordt gepresenteerd door Famke Louise.

Kanye West moet lekker muziek gaan maken. Lekker doen waar ie goed in is. Platen produceren, albums uitbrengen. Maar in godsnaam: staak die campagne. Nu het nog kan. Nu mensen je nog serieus nemen.

Er moet in Amerika iemand aan het roer komen die zorgt voor rust en stabiliteit. Daar zijn we wel aan toe na achtenveertig maanden Trump. Een nieuwe Obama. Iemand met een goed stel hersens die diplomatie en Twitter gescheiden kan houden. Iemand die niet te werk gaat als een olifant in een porseleinkast, maar op basis van weloverwogen keuzes.

Helaas is die opvolger er (nog) niet. Geen idee of hij of zij zich nog gaat melden. We kunnen alleen maar hopen dat het verstand zegeviert. Nog eens vier jaar Trump lijkt me uitermate onverstandig. Dat moet je niet willen.

Social media leken ooit een goed idee maar we hebben de bijwerkingen onderschat. Dankzij die bijwerkingen zitten er nu verkeerde mensen op verkeerde plekken. Er komt binnenkort een wisseling van de wacht. Hopelijk. Het is in ieder geval een kans. Een mogelijkheid om de koers te wijzigen van destructief naar opbouwend. Een optie om een nieuwe Omama te installeren, die puin gaat ruimen. Dat is hard nodig. De aangerichte schade is al deels onherstelbaar. Als het huidige beleid nog eens vier jaar wordt doorgetrokken valt er straks niets meer te lijmen. Dat Kanye West graag iets wil doen is begrijpelijk en bewonderenswaardig, maar de timing is verkeerd. Er is momenteel even behoefte aan zwaarder geschut.

Over de auteur

Deze column is geschreven door Derek Hogeweg. Derek is programmamaker bij OOG Radio en fanatiek wielrenner. Zijn columns gaan over uiteenlopende onderwerpen. In alle gevallen betreft het de mening van een lange man.

Foto: Derek Hogeweg