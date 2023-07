Column: Een verhitte zomer

COLUMN – Ja, ja, misschien zien we elkaar nooit meer. Vooral als u op vakantie gaat naar Zuid-Europa. Daar heerst momenteel de zomer des doods. De Marco Verhoefs van deze wereld hebben duizenden hittedoden geteld. Het zweet breekt me nu al uit.

In heel het zuiden kun je webcams volgen. Van Malaga tot Benidorm. Nog geen verkoolde mensen gezien. Wel veel mensen op terrasjes of op het strand. Maar niet dat de lijken hoog opgestapeld liggen. Een vriend van mij klokte gisteren 31 graden in z’n cabrio rijdend door Spanje. “Heerlijk windje met open kap,” appte hij.

Het lijkt erop dat de hitte wordt gebruikt voor het valse gelijk van de klimaat-kneuzen. Alles wordt uit de kast getrokken. Jeetje, de Taj Mahal staat bijna onder water. Dat komt natuurlijk door de Indiase moessonregens. Maar u en ik moeten ons schuldig voelen. Dus minder lang douchen graag. Op Italiaanse campings kregen ze hagelstenen op hun hoofd zo groot als oliebollen. Dus moeten we meteen elektrisch gaan rijden. Over oliebollen gesproken: onze eigen klimaatduivel Frans Timmermans komt naar Nederland. Rechtstreeks gezonden vanuit de hel. Om ons klimatologisch te naaien. Eigen schuld. We hebben deze waggelende tuinkabouter zelf binnengehaald.

Timmerfrans is het ergste wat ons kan overkomen. De Sigrid Kaag met baard, maar dan erger. Een over lijken gaande narcist. Het rukhandje van Samsom. Eerdaags rijden we geen auto meer. Kunnen we onze energiekosten niet betalen. Wonen we vanwege asielstromen permanent in onze stacaravan. Alles door deze gestoorde klimaatmafkees.

Nederland is verworden tot één groot Pieter Baancentrum. Vol psychische klimaat-gestoorden. “Vierdaagse lopers veranderen in doorgedraaide dwazen. Bruls wordt volkszanger, Jinek verlaat RTL, loslopende Berlijnse leeuwin blijkt everzwijn, Vingegaard rijdt rondje om de kerk in Boxmeer, ijsberen zwemmen in de Middellandse Zee, Pinguïns lopen met zonnebrilletjes op.” Alles is de schuld van het klimaat. En de NOS doet vrolijk mee.

Onze staatsomroep publiceert een foto met de tekst: “Zeetemperatuur breekt record in Spanje. Hittedoden verwacht.” Op de foto spelen jongens beach tennis in het water, zijn er vrolijk spartelende kindjes en watertrappelende ouderen. Denken ze nou echt bij de NOS dat we helemaal knettergek zijn? Hou op met die donkerrode weerkaarten. Hou op met je hittedoden. Hou op met paniekzaaien. Doe ff normaal zeg. Die hoge temperaturen in Spanje zijn er elk jaar weer hoor…

En dan nu de weersverwachting van Nederland voor de komende 30 dagen: hagelbuien, dikke regen, harde wind en zeer koel, met temperaturen rond de 19 graden. Kortom, kut weer. Weg hier. Weg van Nederland. Weg van Timmerfrans. Boek een paar weken naar heerlijk heet Andalusië. Drink Sangria en lach om die verregende Nederlanders op een camping in Harderwijk.

En als u samen in de avondzon langs de glinsterende vloedlijn loopt, en holle bolle Frans allang vergeten is, dan kijkt u haar aan met de ogen waarmee u haar voor het eerst zag. U buigt naar voren en geeft zachte kusjes op al haar zomersproetjes. ‘Ieder sproetje is een kusje waard’, zong Rocco Granata ooit.

En opeens weet u het: “Dit wordt een zomer om nooit te vergeten”.

Over de auteur

Deze column is geschreven door Ronny Lammers. Ronny schrijft elke zondag een spraakmakende column waarbij hij geen blad voor de mond neemt. Ronny is eigenaar/coach van ITP Institute Tennis Promotion en traint met zijn team alle niveau’s in het noorden van Nederland.

Foto: Ronny Lammers