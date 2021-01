Column: Eencelligen

COLUMN – Het was deze week de week van de krankzinnigen. Van de eencelligen. Van ontspoorde idioten met een IQ lager dan hun schoenmaat.

Het was de week van de woedende politici met altijd diezelfde woorden als; ontoelaatbaar en onacceptabel. Het was de week met een razende Rutte een brullende Bruls en een jankende Jorritsma. Je zult maar burgemeester zijn van een onderwereldstad als Eindhoven. Een week van nietsontziende idioten die agenten met messen aanvallen, winkels plunderen, auto’s in de fik steken, terrassen vernielen, testlocatie af laten fikken, ziekenhuizen aanvallen, politiebusjes stelen, en als de ME dan ingrijpt zeggen dat het hier een politiestaat en dictatuur is.

De pandemie heeft voor mij ontegenzeggelijk duidelijk gemaakt dat wij onze maatschappij delen met een niet geringe groep volslagen zwakzinnigen. Jarenlang maken ze gebruik van welvaart en vrijheid, maar bij een crisis volgen ze slechts hun primitieve egoïstische instincten. De avondklok past precies bij de coronaoorlog die woedt door Nederland. Het Nederland van mouwen opstropen zonder een prik te krijgen. Het Nederland wat ten onder gaat aan tolerantie. Het Nederland waar alles door onze vingers glipt; GGD-privégegevens, gladde politici, vaccinatie, uiteten, theater, sportevenementen, visite, zelfs de leeuwen in Artis moeten door Amsterdamse armoede op transport naar Frankrijk. Kunnen we daar nou geen crowdfunding actie voor opstarten zodat het leeuwendeel van de leeuwen hier blijft?

Nadat in Den Bosch het avondklok tuig was opgerot en de rust was wedergekeerd kwam onze Koninklijke Hoogheid een bezoekje brengen. Met een Bossche bol in z’n royale buik stapte hij de Primera binnen. Ik hoorde van betrouwbare vrienden dat ‘ie de Candy kocht voor Máxima maar dat heeft u niet van mij. Hij sprak vanachter z’n Koninklijke lapje met eigenaresse Maaike. Maaike huilde inmiddels een dikke honderdduizend euro bij elkaar en daar moest ik dan weer om huilen. Ik heb nog nooit iets ontvangen voor al m’n tranen. Ook de Koning verliet ontroerd de Primera. Willy is een pannenkoek maar wel onze pannenkoek.

Misschien moeten we overwegen om de hulp in te roepen van geloofwaardige BN’ers voor een tweede coronalied. Bijvoorbeeld met zangeres, tv ster en ex-politievrouw Ellie Lust. Maar ja, Ellie is altijd op patrouille. Vaak in een land dat ik helemaal niet ken. Waar mensen op ezels rijden. Dan mag Elly met de politie mee om het verkeer regelen op een doodstil kruispunt. Een andere grootheid is Peter R de Vries. Ooit was Peter misdaadverslaggever. Totdat Joran van der Sloot de bak in werd gesmeten. Sindsdien bemoeit hij zich overal tegenaan.

Peter R. de Vries is verworden tot een narrige man die overal iets van vindt. Bij Jinek nam hij het op voor de corona criminelen. “Ze vervelen zich en hebben niks te doen”, zei hij door z’n neus. Leg dat die man van de carnavalswinkel in Den Bosch maar eens uit Peter. Geen carnaval, geen vuurwerk en nu z’n zaak kapotgeslagen door waardeloze stumpers. De getroffen Bossche ondernemer heeft één geluk. Als alles tegenzit kun je in dit land altijd nog misdaadverslaggever worden.

Over de auteur

Deze column is geschreven door Ronny Lammers. Ronny schrijft elke zondag een spraakmakende column waarbij hij geen blad voor de mond neemt. Ronny is eigenaar/coach van ITP Institute Tennis Promotion en traint met zijn team alle niveau’s in het noorden van Nederland.

Foto: Ronny Lammers