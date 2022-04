Column: Excuses

COLUMN – 1 april wordt nationale sorry-dag. En da’s geen grap. Het leek wel of deze week iedereen berouw had. Of iedereen z’n wonden likte. Of iedereen werd overspoeld door schuldgevoel. Er welden tranen in ogen. Er kwamen brokken in kelen. En we zagen gezichten die roomser waren dan de paus.

Er komt best wel veel kijken bij het maken van excuses. Neem Glennis Grace. Je hebt goede belichting nodig. Lange camera shots. En vooral stiltes. Zodat we konden nadenken wat er ooit in hemelsnaam gebeurd was. Iets met de Jumbo. Nee, geen prijzenslag maar een mokerslag. Er vielen gewonden en er brak bijna een Derde Supermarkt Oorlog uit. Feit is wel dat Glennis laat was met haar sorry. Maar er moet brood op de plank. En voor je dan helemaal wordt uitgekotst. Dan maar door het stof met een nep-filmpje. Je zal toch maar BN-er zijn tegenwoordig, dat wens je je ergste vijand niet toe.

Misschien kan Glennis een duet opnemen met Lil’ Kleine. Die heeft zich namelijk ook bekeerd tot God. Deze vrouwenmishandelende gek bood excuses aan. Ja hoor, 1 april cocaïne in je bil. Eerst splijt ie het hoofd van zijn vriendinnetje tussen een autodeur. En dan heeft ie plots het licht gezien en praat ie als de maagd Maria. Hahahaha, wat een grap van deze zieke waus. Niemand gelooft dit jankverhaal toch. Hoewel René van der Gijp wel. Maar ja, das René van de Gijp. Lil’ Kleine blijft gewoon een stakker. Nu hij vrijwel totaal is uitgekotst en zichzelf in de bijstand ziet verdwijnen blijft er maar één ding over. Op de knietjes en snel een beetje.

Als je vrouw een kale kop heeft en je heet Will Smith, mag je dan de man slaan die daar een grapje over maakt? Welnee zegt iedereen. Inclusief Will Smith. Maar Claudia de Breij niet hoor. Die vond het wel ‘verfrissend’. Eens kijken of Claudia na haar oudejaarsconference ook haar excuses aanbiedt voor haar grote tekort aan humor.

Laat van Gaal en de KNVB maar excuus maken omdat we in november een balletje gaan trappen in Qatar. Wat een geestelijke armoede. Wat een zielige vertoning. Voetballen over de graven van slavenlijken. Ach, als het hotel maar 5 sterren heeft. Laat het KNMI excuses aanbieden voor vandaag de koudste dag des doods. Bibber bibber. Krijgt Piet toch nog z’n Elfstedentocht. Blijf in bed en masseer de tenen van uw vrouw tegen een afstervingsproces. Dat wordt nog eens leuk voetjevrijen.

Laat Hugo de Jonge z’n excuses aanbieden voor het wegduiken. Geen verantwoording afleggen, maar wel met die slijmerige Sywert slijmen. Hou ermee op Hugo. Word leraar. Beter voor de klas staan dan voor lul. Het lijkt me beter dat de hele politiek excuses maakt. Het vertrouwen is gedaald tot Nova Zembla temperaturen. Daarom komen we vaak van een koude kermis thuis. Aan het hoofd staat Mark Rutte. De Captain Iglo van onze bananenmonarchie. De kachel is in de Tweede Kamer twee graden teruggezet. Wel zo handig. Vallen ze daar tenminste minder snel in slaap.

We wachten nog op speciale excuses van Rutte. Voor al die ontvoerde kinderen. Die zijn zelfs met 30.000 euro door hun ouders niet meer terug te kopen. We zijn hier liever voor oligarchen dan voor onze eigen onschuldige burgers. Mark Rutte het is de hoogste tijd voor een dikke vette sorry. En wees een kerel, breng morgen het eerste kindje terug.

Over de auteur

Deze column is geschreven door Ronny Lammers. Ronny schrijft elke zondag een spraakmakende column waarbij hij geen blad voor de mond neemt. Ronny is eigenaar/coach van ITP Institute Tennis Promotion en traint met zijn team alle niveau’s in het noorden van Nederland.

Foto: Ronny Lammers