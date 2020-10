Column: Facebookclubje

Bent u ooit benieuwd geweest hoe het is om een Facebookgroep te beheren? Ik ga het uit de doeken doen, want ik beheer er al zeven jaar eentje. Detail vooraf: hoe ouder ik word, hoe infantieler ik het vind.

Want waarom zou je met z’n allen in een Facebookgroep gaan zitten en daar dan tot in den treure dezelfde soort berichtjes in zetten? Omdat het gezellig is waarschijnlijk. Soms komen er overigens wel echt mooie dingen voorbij. Maar waarom zou je er beheerder van worden? Dat weet ik ook niet zo goed eigenlijk. Toen ik de groep oprichtte, was ik veertien jaar. Niet echt een leeftijd waarop je helder nadenkt, zo blijkt. Ik dacht dat het met honderd leden wel bekeken zou zijn.

Maar het onderwerp van de groep deed eigenlijk vanaf het begin al vermoeden dat het groots zou kunnen worden. Het is namelijk speciaal voor de liefhebbers van één van de Waddeneilanden. Deze worden met de jaren steeds populairder en dat heb ik geweten. Op het moment van schrijven telt de groep 12.484 leden. Ruim twaalfduizend zielen! En iedere dag komen er gemiddeld vijftig nieuwe leden bij.

Je zou kunnen zeggen dat het uit de hand is gelopen. Des te meer omdat ik er als beheerder steeds meer moeite mee heb om het allemaal netjes te houden. Er ontstaan de heftigste discussies naar aanleiding van de kleinste dingen. Als er bijvoorbeeld een vraag gesteld wordt, vindt een ander dat dit een oliedomme vraag is. Het fascinerende aan Facebook is, dat iedere mening wordt uitgesproken, waardoor er in mum van tijd honderddertig reacties onder het bericht staan. Als ik dit als beheerder een halt toeroep, ben ik algauw een paardenlul. “We mogen toch wel een goede discussie voeren?” Als ik het niet verwijder, is de andere partij weer op de teentjes getrapt. “Ik word uitgescholden, boehoeoeoe!” Het ging laatst zelfs zo ver, dat iemand dreigde mij in andere Waddeneilandgroepen (ja, die bestaan ook) zwart te gaan maken, omdat ik een ‘akelig, narcistisch figuur’ ben. Voor de duidelijkheid: het gaat hier nog steeds om een hobby- en vakantiegroep op Facebook.

Gelukkig word ik ook een handje geholpen. Sommige leden rapporteren berichten, zodat ik kan beoordelen of deze in de groep thuishoren. Dat is vaak niet het geval. Het is fijn dat ze me helpen, want twaalfduizend virtuele leden in bedwang houden is iets dat ik onderschatte. Toch is er in zeven jaar nog meer veranderd op de sociale media. Facebook verwijderde deze week eigenhandig een sfeerimpressie van de plaatselijke Sinterklaasintocht van vorig jaar, dat in de groep was geplaatst. Met Zwarte Pieten.

Maar wacht eens even. Mark en Facebook gaan nog strenger controleren op materiaal dat volgens hen niet door de beugel kan. Zou Facebook deze column dan ook niet accepteren op hun website, omdat ik Facebook niet bepaald de hemel in prijs? En zou het ook worden gerapporteerd door behulpzame leden in mijn groep? Ik zou het nog best geestig vinden ook.

