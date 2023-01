Column: Fiasco

COLUMN – Hoe staat het eigenlijk met het compenseren van al die door de overheid kapot gemaakte ouders in het toeslagenschandaal? Het grote nieuws is dat niemand van onze bewindspersonen ‘s ochtends opstaat met het idee deze puinhoop eens flink op te lossen. Ach, het beschuitje met jam en de kop Earl Grey is toch veel belangrijker dan duizenden gedupeerden…

Je verwacht het niet, maar de stoethaspels onder leiding van Mark Rutte (afgetreden vanwege het toelagenschandaal) Sigrid Kaag, (afgetreden vanwege het toeslagenschandaal) Wopke Hoekstra (afgetreden vanwege het toeslagenschandaal) en Carola Schouten (afgetreden vanwege het toeslagenschandaal), rollen de mouwen niet echt lekker op. Man, man, man, moeten deze sneuneuzen echt nog langer dit land besturen? Rutte biedt dan wel met een vroom hoofd excuses aan voor een dikke 150 jaar slavenhandel. Maar een excuus aan al die ouders waarvan de Staat hun kinderen heeft ontvoerd, krijgt-ie niet uit z’n strot. Zelfs geen sms’je uit die brakke Nokia. De stilte is oorverdovend.

Ouders zonder kinderen. Hoe zou dat voelen? Alsof je armen zijn geamputeerd. Je kunt ze niet meer omhelzen. Geen aai meer over hun bol. Geen kneepjes meer in hun wang. Rutte heeft het nog steeds niet begrepen. Zelf kinderloos. Ja, dan heb je dat gevoel niet. En hij lijkt me in een homorelatie toch het vrouwtje. Vol van moedergevoelens zou hij op z’n knieën moeten smeken om vergiffenis. En dat hij alle kids bij die onschuldige ouders persoonlijk gaat afleveren. Dan toon je dat je ballen hebt. Maar heeft-ie die wel? In ieder geval wel de ballen verstand van toeslagen-zaken.

De echte machtigen zijn de ambtenaren. Die duwden december 2020 Alexandra van Huffelen naar voren. Deze typisch vrouwelijke uitvoering van Gargamel zou die toeslagen-smurfen met een 30.000 euro gift de mond wel even snoeren. Niets bleek minder waar. Inmiddels hebben 8.000 gedupeerden een advocaat. En die advocaten geven aan dat 96 procent van hun zaken nog niet is afgerond. Bezwaarschriften worden niet beantwoord. Deprimerende gezichten. Het is een puinhoop. En alles duurt lang. Veel te lang. Vergeet niet dat die gedupeerden zich niet willen laten naaien door hun eigen overheid. VNG-bestuurder Heijkoop zegt het duidelijk; “Als je heel nuchter kijkt, dan ga je echt richting 2030 voordat de gedupeerden duidelijkheid hebben.”

Dan hoor je opeens de Tweede Kamer uit hun winterslaap verschrikt roeptoeteren; “Nog 7 jaar wachten. Zijn we dan al niet toe aan Rutte Vll?” Wat is dit voor een land. Waar quasi Haagse helden Biden op z’n schouder slaan en hier als gulle gevers snel 2 Patriots afsturen naar Zelensky. Tot nu toe is er voor 200 miljoen aan militaire steun geleverd, en voor dit jaar staat 25 miljard gereserveerd. We zijn Oekraïne-geil geworden. Waar we miljarden betalen aan een oorlog, maar waar meer dan 100.000 mensen PER WEEK klapperend van de honger in de rij staan bij de voedselbank. Het bleek dus het zoveelste fiasco. Wel gezellig allemaal naar Davos om de ‘wereldproblemen’ aan te pakken. Maar het eigen volk laten barsten. Zucht…

Over de auteur

Deze column is geschreven door Ronny Lammers. Ronny schrijft elke zondag een spraakmakende column waarbij hij geen blad voor de mond neemt. Ronny is eigenaar/coach van ITP Institute Tennis Promotion en traint met zijn team alle niveau’s in het noorden van Nederland.

Foto: Ronny Lammers