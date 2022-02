Column: Fluitconcert

COLUMN – Mannen komen van mars. Waar echt geen ene mallemoer te beleven is. Vrouwen komen van Venus. Die hebben in ieder geval nog hun eigen heuvel.

Mannen zijn jagers. De noeste werklieden op de steiger. Je kunt ze herkennen aan hun bouwvakkers-decolleté. U weet wel, die glibberig gladde zweterige bilspleet die uitkijkt boven hun werkbroek. Bouwvakkers houden van dezelfde muziek. Ze luisteren de godganselijke dag naar de cd ‘16 Knallers voor Bouwvakkers’. Dan brallen ze mee met hits als; De Metselaar, Speesie Treesie, Metsel Billie, Met een Hongerloon in de WW, De Koppelbaas en De Vakantiebonnenpolka.

Het niveau is hoog. Net zo hoog als het sissen, klakken, klikken en fluiten naar vrouwelijk schoon. Werkelijk alles vinden de mannen vrouwelijk schoon. Zolang het tieten heeft is het vrouwelijk schoon. Als het twee billen heeft is het vrouwelijk schoon. Als de benen eruit zien als een behaarde Bokito is het vrouwelijk schoon. Als de okselharen wild uit het t-shirt groeien is het vrouwelijk schoon. Als snorharen welig op de bovenlip omhoog krullen is het vrouwelijk schoon.

Geen vrouw ontloopt deze sportschool-boys die ver boven de grond hun waardering uitkraaien. Elke vrouw wordt beoordeeld en begroet met bijbehorende klanken. En laten we eerlijk zijn. De vrouw aanschouwd het stelletje bouw-hotemetoten met een mengsel van argwaan tot compleet afgrijzen. Toch zijn er vrouwen die het stiekem leuk vinden. Die onder hun make-up blozen van zoveel aandacht. Die thuis geen man hebben die klikt klakt of sist. Alleen maar zo’n dooie diender met een uitgestreken ambtenaren-smoelwerk.

Die nooit eens fluit als ze haar sexy zomerjurkje aantrekt. Die haar geen kusjes-regen toewerpt op een regenachtige zondagmiddag. Die haar nooit eens zachte likjes geeft van haar schouderblad tot in haar nek. Nooit op z’n knieën haar schoenen uittrekt en haar voeten masseert. Deze vrouwen pakken een taxi naar de dichtstbijzijnde bouwplaats waar bruingebakken lijven met tatoeages hun toezingen. Dat ze een lekker ding zijn. En waar die mooie benen in godsnaam naar toe gaan. In zo’n geval wordt een fluitconcert een vrolijke aubade van bouwers- timmerlui en metselaars met een wild hart.

Linda de Mol heeft net 40.000 euro uitgegeven aan therapie voor haar geile Jeroen. Linda is rijp voor een fluitconcert. Hoe fijn is het leven als je hoort dat je meer wordt aanbeden door kerels op een steiger dan door je eigen man. Een scheiding is dan een fluitje van een cent. Leontien heeft weer een relatie met Marco Borsato. Leontien is rijp voor een fluitconcert. Muziek-gekke mannen fluiten voor haar ‘De meeste dromen zijn bedrog’. Hoe speciaal is dat?

Een fluitconcert voor Irene Schouten. De ijskoningin uit Wervershoof. Zo’n spontane verschijning. Als ze maar niet in die versierpogingen trapt van Rintje Ritsema. Want die heeft haarimplantaten. Pak je fluit maar jongens. ‘t Is tijd voor Gouden Schouten. Twijfelgevallen zijn er ook. Doutzen Kroes, Femke Halsema en natuuurlijk Yolanthe. Want sinds haar nieuwe vlam kan Wesley echt naar haar fluiten. Boos fluiten kan ook. Naar justitie-minister Dilan Yesilgöz bijvoorbeeld. Die haalt vrolijk hele stammen IS-vrouwen naar Nederland. Zelfs daar fluit niemand voor. Haar beleid is dan ook een ongelooflijke aanfluiting.

Over de auteur

Deze column is geschreven door Ronny Lammers. Ronny schrijft elke zondag een spraakmakende column waarbij hij geen blad voor de mond neemt. Ronny is eigenaar/coach van ITP Institute Tennis Promotion en traint met zijn team alle niveau’s in het noorden van Nederland.

Foto: Ronny Lammers