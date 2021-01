Column: Fop rechtsstaat

COLUMN – De belangrijkste vraag die iedereen bezighield na het aftreden van het voltallige kabinet was natuurlijk; op welke fiets rijdt Mark Rutte? Voor uw zondagsrust, het is een Koga F3. Nee, hij is geen landverrader op een Japanse fop fiets. Dit is een puur Nederlands merk met een Shimano versnelling zodat ie soepel rijdend onze natie kan belazeren.

We leven in een land waar we niet meer op visite mogen. Het laatste restje gezelligheid heeft die chagrijnige van Dissel eruit geslagen. Niemand belt nog aan bij iemand. Visite, visite. Een huis vol visite. Vergeet het maar. Zelfs Lenny Kuhr komt niet meer langs. In Dronten is het thuis ook rustig. Dronten ligt in Flevoland. Daar kunnen ze ook niks aan doen.

Hugo de Jonge komt voorlopig Dronten niet meer in. Hij heeft de plaats ten onrechte geüpgraded als een levensgevaarlijke virusstad en nou motten ze ‘m daar niet meer. En terecht. Iedereen mijdt nu het altijd bruisende en pittoreske Dronten. Dronten zien en dan sterven. Het komt nu allemaal wel heel erg dichtbij.

Het aftreden van het kabinet heeft geen nut voor al die duizenden en nog eens duizenden slachtoffers. Rutte en Co spelen een potje symboolpolitiek. Laat ze eerst maar eens die beloofde 30.000 euri aftikken. Maar ja, iets beloven en Mark Rutte. Ai ai, dat schuurt. En zorg er alsjeblieft voor dat het geld niet naar de belasting en schuldeisers gaat maar rechtstreeks naar de slachtoffers.

Wopke zou zelf die euro’s met een mooie bos bloemen op z’n blote knieën moeten afleveren. Ach, laat die blote knieën trouwens maar zitten. Onze wandelende wanprestatie Wiebes stopt ermee en emotioneel zat ‘m dat de laatste tijd heel diep. “Het zat de laatste tijd heel diep, zei hij. “Hoe diep?, vroeg iemand. “Heel diep”, zei Wiebes. “U bedoelt hiermee dat het heel diep zat?” “Klopt,” zei Wiebes, “het zat heel diep. Vreselijk diep, heel heel diep”.

Twaalf jaar geleden zat het helemaal niet zo diep bij Wieb. Ach, over een paar weken zit iedereen weer vrolijk op z’n plek. Rutte lacht weer. Hij heeft geen BKR registratie en hoeft geen incassokosten te betalen. En als ze hem wat vragen over de ‘affaire’ lijdt ie opeens aan acuut geheugenverlies. Zoveel ouders zijn in de verdoemenis geraakt. Avondmaaltijden werden overgeslagen. Echtscheidingen bij de vleet. Verscheurde gezinnen. Afgebroken opleidingen. Torenhoge schulden. Levens geleefd in armoede.

Renske Leijten heeft me blij verrast. Niet aangetast door het nieuwe virus wat de “Rutte Doctrine” heet. Goed bespraakt en zich als een terriër vastgebeten in het dossier. Zonder Renske en Pieter Omtzigt zou het verdriet nog groter zijn. Moge zij bedolven worden met een berg stemmen. Ere wie ere toekomt.

Mensen haal extra toastjes, zakken chips, airfryer-bitterballen, dozen kaasstengels, zoute pepsels, Japanse mix, vlammetjes en flessen wijn in huis want woensdag is het SPERTIJD. (Als ze in Den Haag een beetje opschieten) Zet uw avondklok om 20.00 uur, doe de gordijnen dicht en ga samen eens vroeg naar bed. En bij gebrek aan fantasie gebruik dan eens de demissionairishouding. Want dat standje is momenteel helemaal hot. Is dit kabinet toch nog ergens goed voor geweest.

Over de auteur

Deze column is geschreven door Ronny Lammers. Ronny schrijft elke zondag een spraakmakende column waarbij hij geen blad voor de mond neemt. Ronny is eigenaar/coach van ITP Institute Tennis Promotion en traint met zijn team alle niveau’s in het noorden van Nederland.

Foto: Ronny Lammers