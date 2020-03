Column: Gastvrij

COLUMN – M’n ouders waren gastvrije mensen. De deur stond altijd open en op verjaardagen werd iedereen ruim voorzien van drank en voedsel.

“Liever teveel dan te weinig”, gold de wijsheid van m’n moeder. Nou dat hebben we geweten. Wekenlang na een feestje aten we nog steeds de restjes van een of andere bedenkelijke huzarensalade. En ik had geen broers en zussen om die klonterige prak stiekem op hun bord te kwakken. “Neem er nog maar eentje met huzarensalade nu het nog kan”, zei ma terwijl ze wapperde met een witte Tarvo boterham.

Dat ‘nu het nog kan’ baarde me altijd zorgen. Ik wist niet veel van de dood. Maar voelde in m’n maag wel het borrelende begin van het naderende einde. Gelukkig had m’n vader vaak een doosje Rennie op zak. Want wrijven hielp allang niet meer.

Gastvrij als we waren stonden er in die tijd sigaretten op de salontafel. In een glas. Gezellig tussen de leverworst en de pinda’s. De sigaretten werden met regelmaat aan de gasten gepresenteerd. Iedereen pafte er vrolijk op los. De familie dunde daardoor zienderogen uit met als gevolg dat m’n vader en ik nog meer huzarensalade zaten te herkauwen.

Net zoals bij m’n ouders barst Nederland van de gastvrijheid. De gasten nemen geen cadeautjes mee. Integendeel. Ze kosten een godsvermogen. We zijn momenteel 1 miljoen per week kwijt aan boetes omdat de asielprocedure te traag is. Want bij de IND is het een gi-ga-grafzooi. Het lukt dus niet om asielaanvragen binnen zes maanden af te handelen. “Doet de dienst er langer over, mag de asielzoeker-via een advocaat- een dwangsom eisen voor elke dag vertraging. Het bedrag kan officieel oplopen tot 15.000 euro en soms nog meer….”

En alsof dat nog niet erg genoeg is zit op dit dossier Ankie Broekers-Knol. De TENA lady van Rutte 3. De poep aristocratische schoonmoeder die je nooit had willen hebben. Zo af en toe komen er bij dit kabinet nog wat lijken uit de kast. En soms wordt zo’n lijk staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Dan hoop je op daadkracht en ferme woorden. En dan zegt Ankie; “euh euh ik vind dit heel ernstig”.

Ach het ligt echt niet allemaal aan haar. Ook al moet zij deze kneuzenkermis overzien. Al die advocaten en NGO’s die elke gelukzoeker helpen om de overheid dood te procederen kunnen dat alleen doen omdat er wetten zijn die het toelaten en rechters zijn die het niet afwijzen.

Nederland faalland. Welke idioot heeft dit bedacht. Al die door het land trekkende roedels buitenlandse criminelen. Er zijn geeneens middelen om ze te stoppen. We zouden ze het leven zuur moeten maken. Misschien met een wit Tarvo brood en een stinkend oude huzarensalade. Dan wapper ik wel met een boterham. “Hé jongens neem er nog maar eentje nu het nog kan….”

Over de auteur

Deze column is geschreven door Ronny Lammers. Ronny schrijft elke zondag een spraakmakende column waarbij hij geen blad voor de mond neemt. Ronny is eigenaar/coach van ITP Institute Tennis Promotion en traint met zijn team alle niveau’s in het noorden van Nederland.

Foto: Ronny Lammers