Column: Gebabbel

COLUMN – Yoshiro Mori, de 83 jarige voorzitter van de Olympische Spelen, moest aftreden vanwege ongewenste uitspraken over vrouwen. Hij zei dat ze tijdens vergaderingen veel te lang aan het woord waren. Arme Mori. Dat had hij beter niet kunnen zeggen. Thuis gaf z’n dochter hem de volle laag en z’n vrouw raakte zo van de leg dat hij besloot vroeg op stok te gaan.

Sinds MeToo zijn de vrouwen mondiger geworden. Nog mondiger..? Ja, nog mondiger. Want man, man, man, de vrouw babbelt wat af. Of het nou gaat om Heel Holland Bakt of de nieuwe bh-collectie van Hunkemöller, welk cadeautje Leontien aan Marco gaf met Valentijnsdag of de nieuwe modetrends in de Libelle, de vrouw babbelt babbelt en babbelt.

Onderzoek wijst uit dat momenteel ruim 68 procent van de vrouwen lijdt aan verbale incontinentie. We herkennen dit verschijnsel bij de kapper. Tijdens het wassen, tijdens het knippen en zelfs bij het föhnen gaat het stemvolume mee omhoog. De meest intieme zaken worden aan de kapper toevertrouwd. Dat ze niet van groene vingers houdt, maar nog wel een groen blaadje lust en daarom met de tuinman graag een boompje opzet. De vrouw heeft in de gaten dat ze tot het sterkere geslacht behoort en maakt nu korte metten met het mannelijke wezen die is verworden tot een zielig hoopje mens.

Vroeger was het rustiger. Waren de taken goed verdeeld. Als in de oertijd de man op jacht was, stonden hun vrouwen dagenlang gezellig te roddelen bij het kampvuur. Eeuwenlang bleek deze rolverdeling een succes. De man ging naar kantoor en de vrouw ruimde de vaatwasmachine uit. Toen was geluk nog heel gewoon.

Vrouwen komen van Venus en volgens de mannen hadden ze daar beter kunnen blijven. Sindsdien is het hek van de dam en zijn de dames een keiharde inhaalrace begonnen die niet is te stuiten. Opeens zaten de bioscopen vol met hitsige vrouwen voor ‘Vijftig Tinten Grijs’. Stiekem genieten hoe je je man kon afranselen. Sommige dames reden na de film meteen door naar de Praxis voor een dik touw en een kettingzaag. Liliane Ploumen, Sigrid Kaag, Lilian Marijnissen, Esther Ouwehand, Liane de Haan en Femke Merel van Kooten hebben zo’n kettingzaag. Om de poten onder de stoelen van hun mannelijke kneuzen collega’s af te zagen. Straks moeten we deze politieke vrouwen nog dankbaar zijn. Worden we bevrijd van Rob Jetten en een schaatsende CDA pannenkoek die denkt met een ‘Holiday on Ice’ act meer stemmen te trekken.

De vrouw praat in geheimtaal. Weet je de code te kraken, dan zal ze zich vol overgave op je storten. Gewoon omdat je haar begrijpt. Maar een vrouw begrijpen kost vaak meer moeite dan een goudvis achteruit leren zwemmen. U komt thuis en uw vrouw zit huilend op de bank. De kassa werkte niet en de klanten deden zo onvriendelijk”, huilt ze. “Dan moet je de stekker eruit trekken of de resetknop indrukken”, roept u trots, niet begrijpend dat u hier de basis legt voor uw eigen echtscheiding.

Uw vrouw wil van u helemaal geen oplossing. Ze wil aandacht, een arm om haar heen, een glaasje rood en een toastje brie. Venus staat 41 miljoen kilometer van de aarde. Vrouwen hebben natuurlijk niet voor niets dat rot end afgelegd. Nog even dit. Je kunt kiezen tussen 3.5 miljard babbelende vrouwen of Emma Wortelboer met haar orgastische gegil. Dan lijkt me de keuze toch snel gemaakt. Vraag maar aan Thierry Baudet. Die weet er alles van.

Over de auteur

Deze column is geschreven door Ronny Lammers. Ronny schrijft elke zondag een spraakmakende column waarbij hij geen blad voor de mond neemt. Ronny is eigenaar/coach van ITP Institute Tennis Promotion en traint met zijn team alle niveau’s in het noorden van Nederland.

Foto: Ronny Lammers