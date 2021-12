Column: Geef het volk oliebollen en de Top 2000

COLUMN – De Oliebol van het Jaar? Ik kan niet kiezen, teveel nominaties. Suggesties zijn welkom.

Naar verwachting worden er komende jaarwisseling heel wat straten geboosterd. Dat is overigens niets nieuws, zo gaat het al jaren. Het is sociaal geaccepteerd om op 1 januari te ontwaken in Syrië – ik weet niet beter. Uitgebrande auto’s hebben een vaste plek verworven in de ingrediëntenlijst van oud en nieuw, tussen de oliebollen en de champagne. Aanvankelijk gaat het er nog gemoedelijk aan toe, de relschoppers tellen gezellig af, net als de rest. Nul is het teken om de stokken op te pakken. Zodra de glazen leeg zijn kan het gerinkel beginnen, alles en iedereen moet kapot. Wanneer? Nu. Mannen en vrouwen in fluoriderende hesjes en auto’s met zwaailichten first. Miljoenen euro’s aan onnodige schade; niemand kijkt er nog van op. Het jaarlijkse afbreekmoment heeft een beschermde status. Ik ben benieuwd welke burgemeester deze keer de eer krijgt om in het eerste journaal van 2022 te verkondigen dat het zo écht niet langer kan. Aboutaleb? Halsema?

Terwijl ik dit schrijf luister ik naar de Top 2000. Het zal niemand verbazen: de Top 2000 werd vroeger gemanipuleerd, zo heeft toenmalig zenderbaas Kees Toering onlangs toegegeven. De nummers werden niet uitgezonden op volgorde van populariteit, maar zo gescheduled dat het geheel lekker in het gehoor lag. Dus geen God Is A DJ op de vroege zondag en altijd Queen als laatste. Verbaasd? Onmogelijk. Wat ik altijd opmerkelijk heb gevonden: in 2009 stroomde de Top 2000 plotseling vol met heavy metal – in 2014 gebeurde hetzelfde met dance. The Prodigy en Faithless worden pas sinds een paar jaar gedoogd, zo lijkt het. Sinds 2014 kun je op oudejaarsdag traditiegetrouw het interieur verbouwen op Master Of Puppets van Metallica. Waar was dat nummer vóór die tijd? Ik wil niet ternauwernood een complot toevoegen aan het jaaroverzicht (we hebben er al genoeg), maar vreemd is het natuurlijk wel. Hoewel ik een theorie heb: tegenwoordig kan alles op NPO Radio 2. Dat is wel eens anders geweest. Ooit was Radio 2 een wat kneuterige zender, met kneuterige presentatoren (géén DJ’s) waar je alleen naar luisterde in de laatste week van het jaar. Of vanuit het verzorgingstehuis. De luisteraars van toen kregen een hartverzakking van AC/DC en Rammstein, dus om volle IC’s te voorkomen werden die bands vakkundig geweerd.

Ik kijk mee via de webcam, Gijs Staverman heeft dienst. Gijs doet het leuk. Links Rechts van Snollebollekes staat dit jaar op 732, gesandwicht tussen Nina Simone en Paul Simon – geen commentaar. In het gedigitaliseerde Top 2000 Café zie ik hoe mensen zich uitsloven voor one minute of fame. Tante Mien heeft zelfs de breinaald neergelegd om te demonstreren hoe je met sterretjes moet zwaaien. Vrijdag gaat Mien oliebollen bakken. In de schuur. De dampen zullen tot in de wijde omtrek te ruiken zijn, buren krijgen voor de zekerheid een NL-Alert. Wie naast Mien woont kan op 31 december maar beter ramen en deuren gesloten houden en de tv aanzetten. Tijdens het bakken stuurt Mien namelijk appjes naar de tv. Lekker oliebolle aan het bakke met de top2000 aan. Verstand op 0, frituur op 180, gr mien. De oplettende kijker heeft dan al gezien dat er in Nederland heel veel Mien’s oliebollen aan het bakken zijn en dat ze allemaal de groetjes willen doen.

Met dit beeld op het netvlies wil ik 2021 graag afsluiten. Hoeveel ellende er ook is in deze wereld, denkend aan Mien die oliebakken staat de bakken, met op de achtergrond de Top 2000, weet ik zeker dat alles goed komt. Misschien niet volgend jaar, maar zeker wel een keer. In de toekomst. Ooit. Ik wens u een mooie jaarwisseling en een grandioos 2022.

