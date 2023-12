Column: Gevangeniswezen

COLUMN – Oh jee, was het nou minister Weerwind of minister Weer-een-kind. Enfin, deze minister heeft een probleem met het gevangeniswezen. Er is wat personeelstekort of iets dergelijks, maar gelukkig cellen genoeg.

En nou dacht ik zo, is dit niet een goed moment om wat bekenden van ons de bak in te smijten? Gom van Strien mag van mij best een tijdje brommen. Onze eerste verkenner heeft gefraudeerd met aandelen. Foei, Gom. Voor-Ie aan z’n eerste werkdag kon beginnen, werd Gom al uitgegomd. Gom had aandelen stiekem op de naam van z’n vrouw gezet. Gom noemt haar ‘mijn Gommepon’. Z’n schatje was opeens goed voor twee miljoen. Kijk, daar bloeit de liefde van op. Gom en z’n Gommeponnetje zijn de Hollandse Bonnie and Clyde. Eh cipier, is de isoleercel nog vrij…?

VVD-brulaapje Yesilgöz mag ook de tralies testen. Voor de verkiezing stonden haar mondhoeken nog omhoog, maar nu is de smiley girl verworden tot een droevig kijkende emoticon. Mensen mensen, wat kun je toch snel genoeg krijgen van iemand. Hoe zei Johan Derksen dat ook alweer? Oh ja, “ze moet nog een hoop vlieguren maken”. Nou Dilan, sla je vleugels maar vast uit. Straks zit je in de vrouwenvleugel. De VVD-leden zijn je zat met dat twee keer per dag geföhnde kappershoofd. Ze vinden je een omhooggevallen taaie Turkse troela. Het land staat te springen om een rechts kabinet. Om een daadkrachtig optreden. Dit was je kans op eeuwige roem. Maar met tien zetels verlies ben jij opeens niet thuis. Hup mevrouw de ‘premier’, in de bak met je kouwe kak.

Omtzigt valt me ook tegen. In wat voor auto zou hij naar z’n functie elders rijden? Zeker geen snelle Porsche. Zo’n type is-ie niet. Omtzigt is een boekhouder. Een lijzige prater die nooit met z’n vuist op tafel slaat. Die rijdt vast in een Fiat Multipla. Uitgeroepen tot ‘s werelds lelijkste auto. Rijder plus auto graag opsluiten in celblok 3, samen met Timmerfrans. Zou Fransepans nog in een cel passen by the way…? Denk dat de cipier de deur gewoon open laat. Minder dan de helft van de GroenLinks/PvdA-kiezers stemde op onze Frenske. Daar is maar één goede reden voor: “Ze motte ‘m niet”. Man, man, man, hou toch op met dat klimaat. Frans heeft een groene waas voor z’n ogen. Eet groentesoep en geilt op windmolens, omdat-ie zelf ook doorgedraaid is. Totaal de campagne-plank misgeslagen. Gelukkig is het gevangeniseten goed en het Brusselse wachtgeld smaakt voortreffelijk.

Ondertussen gaan we lekker door met strategische spelletjes spelen en het volk laten geloven dat we er echt alles aan doen om niet met Geert te hoeven regeren. De problemen die opgelost moeten worden, zijn totaal ondergeschikt aan ego en eigenbelang. Welkom in Nederland. Het land waar alles kan. Waar je als crimineel naar huis mag met een enkelbandje. Gezellig zitten op je eigen bank. En wil je ontsnappen, neem je gewoon een douche. De enkelband-elektronica en water gaan slecht samen. Zit je binnen de kortste keren op de Malediven.

En als dank voor al die knettergekke jaren sluiten we Mark Rutte op. Nee, niet in ons hart maar in een kerker. In zijn regeerperiode zijn in totaal 751.452 niet-westerse allochtonen naar Nederland geïmmigreerd. Die Mark. Toet toet in de petoet. En voor z’n Sinterklaas hebben we nog een extra surprise. We gooien de sleutel weg.

Over de auteur

Deze column is geschreven door Ronny Lammers. Ronny schrijft elke zondag een spraakmakende column waarbij hij geen blad voor de mond neemt. Ronny is eigenaar/coach van ITP Institute Tennis Promotion en traint met zijn team alle niveau’s in het noorden van Nederland.

Foto: Ronny Lammers