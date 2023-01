Column: Gillende keukenmeiden

COLUMN – Vuurwerk is het faillissement van de staat der Nederlanden. Miljoenen euro’s gaan net zo gemakkelijk binnen een paar uur in rook op. Ziekenhuizen worden overspoeld door dombo’s met afgerukte vingers die toch al niet tot tien konden tellen.

We staan liever in de rij voor gillende keukenmeiden, dan voor de keukenmeiden van de voedselbank. Duizenden euro’s voor wat gehoorschade en het missen van je bovenlip. Ach, je was toch al niet te verstaan en je broer spaart kapotte bierglazen. Je mag roken, je mag zuipen, je mag met je bierbuiken-elftal elke week je scheenbeen breken, je mag jezelf volproppen met diazepam lorazepam en andere door de dokter voorgeschreven troep. Maar afsteken van veilig vuurwerk? Nein. Ga maar illegale bommen halen bij de buren. Viel Erfolg.

Er vindt de laatste dagen van het jaar een metamorfose plaats bij vuurwerkmensen. Auto’s worden volgestouwd met kleurige raketten en bommenwerpers. Je begrijpt het niet. In Roosendaal werd in een huis 650 kilo vuurwerk aangetroffen. Met sommige raketten bleek geëxperimenteerd. Je moet er wat voor overhebben. Terwijl ze een godsvermogen aan vuurwerk uitgeven, mekkeren diezelfde koekwauzen dat ze de energierekening, tattoos, zware shag, gouden blikken bier en de nieuwste iPhone 14 nauwelijks kunnen betalen. Gelukkig krijgen ze daar 2 x 190 euro voor. En dat alles voor een klein beetje tokkie-geluk. Laat dat serieuze knallen maar aan die knotsgekke Russen over. Die gebruiken pas echt spul om mensen uit hun slaap te houden. En wil je echt zo graag knallen en lichtflitsen zien? Boek dan een reisje Oekraïne.

We veroordelen, tot het kabinet aan toe, de totale anarchie op oudejaarsnacht. Maar handhaven, ho maar. Ja, ergens een verdwaalde boa die vermoord wordt door een cobra. Arme boa’s. Heb je mbo 4 niet afgemaakt, maken ze je wel op straat af. We knallen elkaar overhoop en kinderen van twaalf jaar dragen al vuurwapens. We zijn van God los. Maar dat ligt aan onszelf. Twee jaar corona was het stil en nu kunnen we weer kapitein Haddock spelen met “duizend bommen en granaten”. Heel Holland knalt. Kijk om je heen. Het wordt hier nog eens een politiestaat. Kwestie van tijd. Tussen de knallen zijn er toch enige lichtpuntjes. Het boeit de politiek dus wel. Vandaar een vuurwerkverbod in twaalf steden. En binnenkort komt er een landelijk vuurwerkverbod. Dankzij al die sneuneuzen die illegaal vuurwerk Nederland binnenhalen en met grote winsten verkopen.

Het is aandoenlijk om te zien hoeveel goede raad waard is. Neem Yesilgöz. Onze minister van justitie en veiligheid laat zich maar al te graag horen. “Ik begrijp de zorgen van de hulpverleners met de jaarwisseling, dus ik vraag iedereen het hoofd en het verstand te gebruiken”. U moet me het maar niet kwalijk nemen mevrouw Yesilgöz, maar daar zit ‘m nou net het probleem. In een leeg hoofd is het moeilijk zoeken naar een beetje verstand. Laat staan naar een paar actieve hersencellen. Klinkt verstandig toch…?

Over de auteur

Deze column is geschreven door Ronny Lammers. Ronny schrijft elke zondag een spraakmakende column waarbij hij geen blad voor de mond neemt. Ronny is eigenaar/coach van ITP Institute Tennis Promotion en traint met zijn team alle niveau’s in het noorden van Nederland.

Foto: Ronny Lammers