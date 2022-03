Column: Giro 555

COLUMN – Vladimir Putin zal wel geschrokken zijn van Rutte’s toespraak.

Voor alle niet-gesneuvelde Oekraïners had ‘ie een hartverwarmende boodschap. In ongeëvenaard josti-Engels en in een zwart ouderlingen kostuum zei hij dat we samen met de Oekraïners één grote familie zijn. M’n hond sprong jankend onder het bed. Samen eten met je Oekraïense familie. En die houden dus heul veul van kool. Je kunt niet achterblijven en eet mee. Rode kool, groene kool of savooiekool op maandag. Boerenkool, krulkool of witte kool op dinsdag. Woensdag happen we bloemkool, Chinese kool of zuurkool, Donderdag kauwen we op spitskool, palmkool, paarse bloemkool. Vrijdag slikken we duizendkoppige kool. En in het weekend eten we mergkool, sierkool, mosterdkool en natuurlijk spruitjes. Vervolgens sta je de hele week met z’n twintigen in de rij voor het toilet met een opgezette betonnen buik.

Zachtjes mompel ik iets over die kut kool. Maar als de Oekraïners me niet begrijpend aankijken, roep ik snel ‘Slava Ukraini’. Want van je familie moet je het maar hebben. En we hebben het al zo zwaar in ons angstige NAVO-landje. Neem de benzineprijzen. Als er geen oplossing komt voor die Oekraïense schiettent, stijgt de benzine wellicht naar een godsvermogen. Tanken met je slurpbak is per liter bijna duurder dan een liter water bij het tankstation. Voltanken plus wat drop, broodje filet, zak red band tumtums, Kleene muntdrop twee gevulde koeken en een pakje Marlboro kost je zelfs een flinke bijbaan of trouw een vermogende vrouw. Misschien wel de beste oplossing. Ook voor de broodprijs en de elektriciteitsnota.

M’n buurman heeft z’n rijstijl aangepast aan de benzineprijs. “Als het dan toch duur is moet je er een beetje van genieten”. Hij rijdt nu met 50 kilometer over de snelweg om de natuur te bewonderen. En dan te bedenken dat de benzineprijzen in Venezuela ook weer zijn gestegen naar 0.022 eurocent de liter. Bij ons tijd om dat kwartje van Kok eraf te trekken. Helaas hebben VVD-ers het geheugen van een goudvis. Het dringt nog steeds niet door dat ze stilletjes worden uitgekleed. ‘Ondernemers partij’, ‘Liberaal’, ‘kleinere overheid’, ‘lagere lasten’, dat is wat er in die kleine hersentjes blijft plakken. Nieuwe informatie en realiteitszin bereiken helaas hun hersencellen niet. Maar zeg Joop den Uyl en het schuim staat op hun bek. En das toch alweer zo’n vijftig jaar geleden. En wanneer stopt de overheid met btw te heffen over accijns. Da’s een ander woord voor diefstal. In ieder geval hebben ze in Maleisië niks met accijns en btw. Daar wordt de RON 95 benzine gesubsidieerd. Even afrekenen, € 0,45 voor een litertje.

Wat weer een geweldige geste dat onze BN-ers zo gretig toehapten om a.s. maandag de Oekraïne-show te presenteren. Zouden zij er soms vorstelijk voor worden betaald…? Ik denk van yes. Toch moesten we een grote teleurstelling verwerken. Wendy van Dijk gaat niet mee naar het front. Deze zeer, zeer, zeer ervaren en door de wol en loopgraven geverfde top-journalist. Welke oorlog heeft ze niet verslagen. Ik denk geen één. Ze was niet bij de Golfoorlog, ze was niet bij de Vietnam oorlog. Ze was niet bij de Korea oorlog. Ze was niet bij de Limburgse watersnood. Het was ook te mooi om waar te zijn. Wendy van Dijk met haar fenomenale carrière als front-verslaggever gaat iets doen voor deze pathetische dram-bedelactie. Ik denk dat Wendy kiest voor het belpanel. Risicoloos baantje. Kan ze bij het uitbreken van de Derde Wereldoorlog meteen 112 bellen.

