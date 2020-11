Column: Gootsteenontstopper

COLUMn – Sinterklaas en Zwarte Piet zijn dood. Kerst is dood en oudejaarsavond is ook heel erg dood. De NOS is dood en André Hazes en de Elfstedentocht zijn allang morsdood.

U spartelt natuurlijk nog even tegen maar de dood wacht op niemand. Net als de Tour de France. Hele nachten lag u te woelen of u begraven of gecremeerd zou willen worden. En als u begraven wordt, in godsnaam op welke begraafplaats dan. En gaat u eenzaam alleen de grond in of ligt u in een gezellig familiegraf bovenop tante Alie. Ach, laat je niet kisten, alles komt in kannen en kruiken. Maar is cremeren dan wel de oplossing.

Volgens oud gebedsgenezeres Jomanda uit Tiel doet cremeren pijn. “Het komt omdat het onzichtbare koord dat tussen lichaam en ziel loopt dan te snel afbrand”, zegt onze zelf afgefikte blauwe engel. Men schuift u dus in een brandende hel. Zoals u vanavond een pizza in de oven smijt. En mocht u zich toch willen vereeuwigen in een urn neem vooral geen klunzige dikke huiskat. Met het omgooien van uw as over het handgeknoopte hamadir tapijt van Brink en Campman eindigt u na wat omwegen toch nog in de stofzuigerzak. Wat een verhaal is dat.

En precies op het moment dat u helemaal de weg kwijt bent wat er met uw dode lichaam moet gebeuren komt er een nieuwe vorm van lijkbezorging bij: resomeren. Bij deze techniek lost het lichaam van de overledene op in een verwarmde vloeistof waaraan kaliumhydroxyde is toegevoegd. Het lijkt dus op een bad nemen alleen je wordt hier door en door schoon van. Kaliumhydroxyde wordt ook wel gebruikt als gootsteenontstopper. Dan rijst de vraag onder de twijfelaars over een leven na de dood; ‘Is er licht aan het einde van het riool’. Maar met deze methode is het uitgesloten dat er ooit nog sprake is van een wederopstanding. Slechts een paar knokige botjes overleven het proces. Zeg dus nooit tegen uw dochtertje: “Oma is niet dood, oma is een sterretje”. Dat kunnen we afdoen als zoetsappig gezever. Want oma is geen sterretje, oma wordt geen sterretje, oma is gewoon met het badwater weggegooid.

Feit is wel dat zodra je je laatste adem uitblaast D’66 hun visitekaartje om je grote teen hangt. D(ood)’66 is dé partij van Nederland die over lijken gaat. Niets ontgaat het dameskoppel Ollongren/Dijkstra. Kajsa maakt de wet zodat we met z’n allen lekker kunnen resomeren. En Pia staat als eerste aan uw bed met haar handzaag en uitbeenmes om de nog bruikbare ingewanden eruit te halen. Donorcodicil bij de hand of niet. Pia hakt en snijdt en gooit uw organen in rinkelende glimmende emmers. Soms heeft ze geluk. Dan vindt ze een hart dat nog klopt.

Leuke carrière die Pia. Waarom denkt u dat ze stopt met de politiek. Kijk maar eens naar de orgaanprijzen op Marktplaats. Daarom neem ik geen enkel risico. Als dierenvriend is m’n laatste wens dat m’n lichaam wordt opgehaald door de RENDAC. Samen met dierlijk restmateriaal en kadavers wil ik worden verwerkt tot nuttige grondstoffen en bio-energie. Dus word ik gedumpt bij de biomassacentrale in Son en Breugel. Speciaal voor het opwekken van groene stroom. En als ik dan vermalen word, dat dan de lampjes in alle huiskamers heel even feller gaan branden. Als laatste groet. En dat er misschien dan één iemand mompelt, “hé daar gaat Lammers”…..

Deze column is geschreven door Ronny Lammers. Ronny schrijft elke zondag een spraakmakende column waarbij hij geen blad voor de mond neemt. Ronny is eigenaar/coach van ITP Institute Tennis Promotion en traint met zijn team alle niveau’s in het noorden van Nederland.

