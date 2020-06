Column: Grap

COLUMN – Voor alle mensen met sympathieën voor Johan Derksen wordt het een week van kogelvrije vesten en zandzakken voor de deur.

Draai het nachtslot twee keer om en kijk voor het starten even onder uw auto. U bent namelijk een gore racist. En dat is in deze tijd een risicovolle onderneming. Johan maakte in het programma Voetbal Inside een grapje over rapper Akwasi. Deze parel van de verbinding vond het nodig om op de Dam te schreeuwen dat hij Zwarte Piet in z’n gezicht zou schoppen. En nu is Johan dus de gebeten hond. Niet alleen de donkere medemens is boos maar ook Arie Boomsma. Ik herhaal Arie Boomsma. Deze superieure diknek is behalve sportschoolhouder ook tv presentator van onder andere ‘40 dagen zonder seks’. Dat is natuurlijk ook niet echt bevorderlijk voor een goed humeur.

Arie is verworden tot een chagrijnige droeftoeter. Een soort EO-grefo-mastodontje die behoorlijk van het padje is. Arie Arie, je gaat toch geen adverterende bedrijven bellen om een programma van de buis te halen omdat je humor gedaald is tot onder je plassertje. Manmanman dat zijn toch je reinste NSB praktijken. We laten de grote bedrijven toch niet bepalen wat er wel en niet gezegd mag worden. Beloof me dat je vanaf morgen iets nuttigers gaat doen dan meelopen in die zielige stoet van zich inlikkende en aandachtsgeile BN’ers. Wat boeit het mij dat Anouk en Glennis Grace hun bikinilijn scheren met die antiracistische kut mesjes van Gillette en shoppen bij de weggepeste Zwarte Piet grutter Albert Heijn. Gelukkig scheer ik m’n baardharen weg met Wilkinson Sword en heb m’n bonuskaart allang ingeleverd bij de AH kassa. Bye bye Appie.

Het was natuurlijk allemaal anders gelopen als the black community zich correct had gedragen na de moord op Floyd. Waar is de tweede Martin Luther King als je ‘m nodig hebt. Een leider en held. Die een stille tocht met fakkels organiseert en eindigt met een indrukwekkende “I have a dream” speech. Had dat niet veel meer empathie opgeleverd dan rellen, geweld en plunderingen. De tweedeling in de maatschappij is alleen maar groter geworden. We zijn ten prooi gevallen aan complete hysterie.

Het Nederlands elftal bleef stil bij de homo’s, stil bij de onderdrukte vrouwen en stil bij de kinderslavernij. Nu het om hun veelal eigen huidskleur gaat worden ze wakker. “VI moet worden geboycot”, roept Virgil ‘knotje’ van Dijk. Geen speler die afstand neemt van die idiote Akwasi. Slappe Ronald Koeman kijkt alsof hij een boterberg op z’n rossige hoofd heeft. En dat is ook zo. Straks voetbalt zijn elftal voor het WK in Qatar waar de stadions gebouwd zijn door slaven waar velen door onmenselijke omstandigheden de dood vonden. Van zo’n bondscoach zakt mijn voetbalbroek af. Voorlopig erger ik me groen en geel aan Oranje.

Waar kunnen we straks ons oer-Hollands kinderfeest nog vieren. Zonder dreigende Kick Out Zwarte Piet activisten. Dat kan alleen nog in een land waar ze nuchter kunnen nadenken. Het land van water, frisse neuzen en blozende wangen. Friesland met koningin Jenny Douwes heet u hartelijk welkom. In Friesland waait het altijd. En dat is hun geheim. Want als Johan Derksen wordt aangevallen zeggen ze daar: “Dat sil wer blaze…”. Of zoals Piet Paulusma zegt: “Dat waait wel weer over”.

Over de auteur

Deze column is geschreven door Ronny Lammers. Ronny schrijft elke zondag een spraakmakende column waarbij hij geen blad voor de mond neemt. Ronny is eigenaar/coach van ITP Institute Tennis Promotion en traint met zijn team alle niveau’s in het noorden van Nederland.

Foto: Ronny Lammers