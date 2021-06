Column: Gretha aan het lijntje…

COLUMN – “Ze houden ons gewoon aan het lijntje, Acantus stuurt je eigenlijk iedere keer met een kluitje in het riet. Gebeurt er binnenkort nog wat vragen we ons af? Wij willen graag verder met schilderen, binnenin en ons huisje bijhouden, maar wel graag nadat ze eerst de aardbevingsschade gerepareerd hebben, anders is dat zo onzinnig”.

Gretha van der (Park)Laan is net als de meeste buurtbewoners ongerust over de toekomst van de buurt, wat er voor plannen ontwikkeld zijn en wat daarvan voor haar de gevolgen kunnen zijn. Informatie en communicatie daarover is op zijn zachtst gezegd gebrekkig.

Sinds 2015 woont de 51-jarige en goedlachse Gretha, in dagelijks leven logistiek medewerker bij het OZG, in haar tot paleis omgebouwde huurwoning. Na de ruwe oplevering van haar twee onder een kapper is ze ermee aan de slag gegaan. Van binnen en buiten is de woning nu werkelijk om door een ringetje te halen, een voorbeeldwoning heeft ze er met hulp van vriend Jozef van gemaakt. Strak in de lak, alles fruitig fris, met een prachtige overkapping achter het huis, gemillimeterd gras en geurende en kleurige bloemen in de hangpotten. Ze woont er zichtbaar met veelplezier, heeft goed contact met de buren en als het aan haar ligt gaat ze er nooit meer weg.

Gretha was dan ook niet blij om aardbevingsschade aan de woning te ontdekken. Mijnbouwschade rapportage op 23 november 2020 leverde 9 punten op in haar helft van de dubbele woning, bij de buren werden 7 punten genoteerd. Nu, meer dan een half jaar later, juni 2021, nog steeds geen reactie wanneer nu eindelijk eens gestart wordt met de reparatie. Meerdere keren zocht ze contact met Acantus maar er lijkt toch echt iets aan de hand met de interne communicatie daar. Mailtjes die niet aan schijnen te komen bijvoorbeeld met vage antwoorden en toezeggingen als resultaat.

“Wij willen weten waar we aan toe zijn, en wij niet alleen, en hebben net als veel buurtgenoten de Bewoners Organisatie Oldambt ingeschakeld om tot duidelijkheid te komen. Laat Acantus daar maar centraal contact mee opnemen, ik wil duidelijkheid, ik wil niet meer aan het lijntje gehouden worden.”

Foto: Gretha van der Laan