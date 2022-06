Column: Haarfollikelmijten

COLUMN – Man, man, man, wat een week. Het was niet bij te houden. Corona is terug, tezamen met Marion Koopmans. Ze mocht niet naar Oerol wegens bedreigingen, maar ze maakte het deze week meer dan goed. “Ja het was ernstig. Nee, niet zó ernstig, maar toch weer wel. Ja, de booster hielp niet voor iedereen. En er waren subvarianten BA.4 en BA.5.” Ik raakte er terstond van in de war. Corona komt terug in het najaar. En wat nog erger is: Marion ook.

Boeren gingen over de stikstofgrens. Reden op vluchtstroken. Versperden wegen. Met afgeplakte kentekens. Je mag van alles in dit land. Minister Van der Wal deed aangifte van doodsbedreiging. Een soort thriller-editie van Boer zoekt Vrouw. De boa’s krijgen een wapenstok. Waarschijnlijk om zichzelf te beschermen. Ze behoren voor veel burgers tot de politie-tokkies. Onterecht. Het vak is geprofessionaliseerd zegt de BOA-bond. Eerdaags is de boa tot de tanden toe bewapend met; pistool, handgranaat, Oezie, boobytraps en veel zandzakken voor z’n eigen deur.

Bruls is burgemeester van Nijmegen. Bruls denkt dat-ie onderkoning is. Onderkoning van de plaatselijke frituur. Brullende Bruls was op de televisie. Beeldvullend. God, o God, wat een lijf heeft die man. Kom je hier als asielzoeker of statushouder. Uitgemergeld van een verwoestende oorlog. Word je welkom geheten door Bruls. Dan slaap je nog liever op een stoel in Ter Apel. Kijk, daar zaten we op te wachten.

Dat het niet de schuld was van de Pompekliniek, dat de staatsgevaarlijke boeven Luciano Dijkman en Sherwin Windster de hort op zijn gegaan… Wat een geleuter van directeur Edo de Vries over “hulp van buitenaf, het dilemma van tbs” en “een tbs instelling is nou eenmaal geen gevangenis”. Deze ontzettende Edo Lulhannes was er ook bij in 2019 toen ‘lieverdje’ Dennis P. ontsnapte. Edo jankte dat de beveiliging niet optimaal was. “We moeten het lastiger maken hier weg te komen”, zei Edo die meer op z’n eigen tbs-patiënt begon te lijken dan op een directeur.

Daarna was het aan meisjes-misbruiker Ronald V. de beurt om te ontsnappen. De Pompekliniek als duiventil werkte net zo geest-verwarrend als haar gestoorde inwoners. En nu dus het duo Dijkman en Windster. Pompekliniek, Pompekliniek. Het lijkt wel of de deur daar altijd gastvrij openstaat. En bij elke uitbraakpoging gratis een slijptol cadeau. Het liefst op klaarlichte dag. Nog wel even zwaaien naar de camera. Die staat er niet voor niets. We zijn weer het lachertje van Europa mensen. Gisteren riep Edo nog stoer dat het gevaar zo goed als geweken was, want ze waren hoogstwaarschijnlijk de stad al uit… Wie is hier nou koekoek?

En als je dan alles hebt gehad zijn daar de haarfollikelmijten die seks hebben, notabene op uw gezicht. Ze komen ‘s nachts tot leven. Kruipen over uw huid. En hebben daarna wilde seks. Wordt u vaak wakker van de jeuk en uw partner is in diepe slaap? Dan ligt er nog een andere mijt in uw bed. Wees blij want dan gebeurt er nog eens wat spannends op dat dure boxspring-matras. Dacht dat ik eerst normale seks had, blijkt het dus een enorme orgie te zijn geweest. Schokkend. Maar toch nog een geruststellende gedachte: ben in ieder geval blij te weten dat ik nooit alleen in bed lig. En da’s wel zo gezellig. Zeker voor een erotische nacht met de haarfollikelmijt.

Over de auteur

Deze column is geschreven door Ronny Lammers. Ronny schrijft elke zondag een spraakmakende column waarbij hij geen blad voor de mond neemt. Ronny is eigenaar/coach van ITP Institute Tennis Promotion en traint met zijn team alle niveau’s in het noorden van Nederland.

Foto: Ronny Lammers