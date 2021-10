Column: Heftige documentaire

Ik krijg regelmatig mail van Netflix, zojuist nog. Derek, wat kijken mensen in jouw regio?

Waarom ik dat zou willen weten is me een raadsel, maar ja, je klikt toch. Een mail verwijderen of op gelezen zetten – terwijl je ‘m niet gelezen hebt – is best arbeidsintensief. Wat blijkt? Hier in de regio kijkt men Squid Game, de serie staat bovenaan de top tien. Geen verrassing, het was eerder alsof ik een voor mezelf gekocht cadeautje uitpakte. Verbazing veinzen is niet mijn sterkste kant.

De hele wereld kijkt Squid Game, Squid Game is overal. Dat heeft gevolgen. Er is een run ontstaan op felgekleurde jumpsuits en Koreaanse gemberkoekjes, kleuters spelen scènes na en slaan elkaar de hersens in. Bij nader inzien blijkt de serie toch geen gevalletje Teleac/NOT. Karbonkel uit Ik Mik Loreland was nog niets. Netflix paste onlangs de leeftijdskwalificatie aan. Elkaar de hersens inslaan is pas toegestaan vanaf zestien jaar en ouder.

Ik heb meermaals overwogen aan de serie te beginnen en daar is het bij gebleven, er is iets dat me tegenhoudt. Negatieve associaties. Ik heb niet veel met Zuid-Koreaanse producties, oké, Samsung is een uitzondering. Ik relateer het land onder meer aan jonge kinderen die tot het uiterste worden opgerekt, letterlijk en figuurlijk, onder toeziend oog van dreigende drill instructors. Je bent er een superheld of een loser. Een miskleun, groots of pietluttig, wordt steevast afgestraft. Nuance is een no-go. Er bestaat louter wit versus zwart, grijze gebieden worden ontkent. Het moet niet goed, het moet niet beter; het moet perfect. De overkill aan fixatie op het gekunstelde verraadt oppervlakkigheid. Zuid-Korea is Instagram maar dan zonder scherm. Ze denken daar dat selfieverslaafde, smoothie-slurpende fitgirls in strakke sportbroekjes de norm zijn, dat dat is waar wij, hier aan de andere kant van de aardkloot, gelukkig van worden. Helaas. De Zuid-Koreanen kunnen rekenen op zeventien miljoen meewarige blikken, groeten uit Nederland.

Het is dat Squid Game wel erg ver gaat, anders zou je bijna gaan denken dat we te maken hebben met een heftige documentaire.