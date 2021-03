Column: Het alternatief voor Rutte IV

Voorlopig is er in het Torentje nog geen behoefte aan verhuisdozen.

Wanneer je als kantoorklerk het veld moet ruimen wordt dat doorgaans ietwat simplistisch weergegeven; een wit bureau, met daarop een kartonnen doos. In de doos zit een perforator, een nietmachine, wat verdwaalde paperclips en natuurlijk een fotolijstje – omdat alle kantoorklerken nou eenmaal hetzelfde zijn. Lekker overzichtelijk.

De komende tijd zullen er weer wat verhuisdozen nodig zijn in het Tweede Kamergebouw. Sommige politici kunnen binnenkort met een kamerplant onder hun arm gespot worden op het Lange Voorhout. Onderweg naar het bedrijfsleven, of het pluche. Kan allebei.

De nodige toegangspasjes worden voorgoed geblokkeerd. Einde oefening.

De man die nu al weet dat dit leed hem bespaard zal blijven, heet Mark Rutte. Mark zal woensdagavond, zodra de eerste exitpoll in beeld verschijnt, nog eens rustig achterover leunen. Benen op het bureau, de gouden sleutel van het Torentje diep in de zak. Een zilveren schaal met bitterballen erbij. Bitterballen die al zeker een half jaar in de vriezer lagen, wachtend op 17 maart 2021. De prikkers met VVD-vlaggetjes maken het feest compleet.

Het is zo relaxt spelen als je een grote kans hebt om te winnen. Nog geruststellender is het als je weet dat je überhaupt niet kunt verliezen.

Niet alleen culinair is Rutte alvast voorbereid op deel vier; de overwinningstoespraak werd naar verluid al geschreven op Koningsdag 2020 – toen onze premier dankzij alle afgelastingen ineens een zee aan vrije tijd had. De speech zal in feite een kopie zijn van de vorige, met hier en daar wat kleine aanpassingen. Het zal even over corona gaan omdat het nou eenmaal gek is om het daar helemaal niet over te hebben. De rest zal in het teken staan van een groots dankwoord aan ons, het Nederlandse volk, voor het vertrouwen.

Wie dan nog energie over heeft kan zich woensdagavond laat storten op de extra journaals. Met daarin duiding in de vorm van staafdiagrammen. Staafdiagrammen die we eigenlijk nu ook wel alvast zouden kunnen invullen, maar voor de vorm wachten we nog even. Hoe dan ook: het grootste exemplaar is voor de VVD, en Sigrid Kaag zul je ook niet horen klagen. Bij D66 hebben ze woensdagavond een tekort aan champagneglazen.

Als je Sigrid Kaag dronken wil zien is die kans komende week het grootst.

Donderdag kan dan het grote formeren beginnen. Hopelijk gaat het allemaal iets soepeler dan bij de zuiderburen, waar ze ooit anderhalf jaar nodig hadden om tot een compromis te komen. Je kunt veel van Belgen zeggen maar niet dat ze zaken niet zorgvuldig afwegen.

Volgende week rond deze tijd zou het allemaal al rond kunnen zijn. In theorie. Een supersonische formatie. Een coalitie van de grootste partijen, met heel misschien nog een vleugje gedoogsteun. Mocht dat nodig zijn. Ik denk het niet. In het Torentje kunnen de schilderijen in ieder geval rustig blijven hangen. De verhuisdozen hoeven niet uitgevouwen te worden. In talkshows zal de vraag rijzen of er eigenlijk ooit een serieus alternatief was voor Rutte IV. Het antwoord laat zich raden.