Column: Holocausttwijfel

COLUMN – Tussen gecremeerde kroketten en de bezorgde oma van Steven Berghuis ging er deze week een Koran in de fik, en moest de Nederlandse ambassadeur bij ome Erdogan op het matje komen. Goh, lekker belangrijk zult u denken. Maar het is toevallig wel zo dat de drie ‘Slimste Mens’-kandidaten toch echt niet wisten wie Salman Rushdie was. Nota bene de duivel himself. Volgens de moslims dan. Maar goed, het zou net zo goed de ‘Achterlijkste Mens’ kunnen heten. Wat een dombo’s zitten daar in die show met jurylid slaapaap Maarten van Rossum.

Wat te denken van bijvoorbeeld die verwarde ADHD-muts met dat enge dunne mondje die daar heel bijdehand zat te doen met haar tot in d’r crocs hangende clitoris. Die zelfs geen flauw benul had van wat of wie Franeker was. Het programma is dus naar mijn mening helemaal klaar. Er zijn geen slimme mensen meer die nog mee willen doen. Vorige keer wist iemand niet wie Idi Amin was. Die riep: “Acteur, schrijver..!!” Ach, soms lijkt het wel ‘Knoop in je Zakdoek’.

Jongeren weten niks van geschiedenis. “WO II, ja wat is daarmee..?”, kijken ze reddeloos om zich heen. Een tv-ploeg maakte jaren geleden op het Stadionplein in Amsterdam een documentaire over de oorlog en vroegen jonge kermisbezoekers naar Adolf Hitler en Hermann Göring. Ene Adolf klonk hun wel bekend in de oren. Maar die Göring… was dat geen Chinees gerecht?

David Groenteman heeft een verhaal. Een levensverhaal. In Auschwitz, de hel op aarde, z’n eigen vrienden moeten ophangen. Medegevangenen die genoeg van het leven hadden en die het omheinde stroomdraad vastpakten. Tweeduizend volt zorgde voor hun vroegtijdige bevrijding. Als de volgende morgen de stroom eraf ging moesten David en z’n vrienden de lijken uit de draden halen.

Er werden 1.3 miljoen mensen naar Auschwitz gedeporteerd. Daarvan zijn er 1.1 miljoen vermoord, waarvan het grootste deel werd vergast. Nu twijfelt 23% van de jongeren aan de holocaust en dat terwijl zo’n 6% van onze bevolking moslim is. Dan doen de christenen het dus beter wat betreft haat prediken. Daarbij komt dat een groot deel van de bevolking intussen afkomstig is uit verschillende continenten van de wereld. De nieuwe Nederlanders delen onze geschiedenis niet en zijn ook bar weinig geïnteresseerd in wat hier bijna 80 jaar geleden gebeurde. En dan zijn er nog die puberale snotneuzen van tegenwoordig die zich geen malle moer interesseren voor wat er om hen heen gebeurt, laat staat voor wat ooit was.

Ook de 4 en 5 mei organisaties vonden dat het herdenken in een steeds breder kader moest worden geplaatst. Waardoor de aanleiding dat wij die dagen herdenken ook vervaagt.

Als kind mocht ik met m’n ouders mee naar de Waalsdorpervlakte. Ik raakte gehypnotiseerd door de monumentale klok, de vlaggen die half stok hingen en de houten fusillade-kruisen. M’n moeder gaf me een hand en zo stonden we daar samen. Twee minuten. Onze handen werden warm. Wij waren de levenden. Zo voelde het. We lieten elkaars hand niet meer los. Ook na die twee minuten. We hoorden het Wilhelmus en legden bloemen neer. Pas toen keek ze me aan. “Nooit vergeten”, zei ze. “Nee mam, nooit vergeten.” En samen liepen we het leven in. Hand in hand.

Over de auteur

Deze column is geschreven door Ronny Lammers. Ronny schrijft elke zondag een spraakmakende column waarbij hij geen blad voor de mond neemt. Ronny is eigenaar/coach van ITP Institute Tennis Promotion en traint met zijn team alle niveau’s in het noorden van Nederland.

Foto: Ronny Lammers