Column: Hoofdpijndossier

COLUMN – Janmaat zei het al, Fortuyn zei het al, Bolkenstein zei het al, Wilders zegt het nu: “Grenzen dicht. Vol is vol.” Iedereen en z’n moeder wordt hier binnengelaten.

Het loopt de spuigaten uit. De opvanglocaties voor asielzoekers zitten afgeladen vol. “We hebben de maximale bezetting bereikt”, roepen de COA mensen. En ja, dan is het zo. We moeten de asielstroom inperken, riep de politiek. Weet u nog wel? Zelfs de VVD stond op de barricades. Dilan beloofde er wat aan te doen. Maar ze zei er niet bij wanneer. En zie, al dat roepgetoeter heeft geen reet geholpen. Het asielbeleid is mede ook door de VVD totaal mislukt. Rutte blies zelfs z’n eigen kabinet op met een beperking op nareizigers.

En oh, nou mag het stemvee weer denken dat ze een vinger in de pap hebben. Haha, vergeet het maar. Er verandert toch nooit iets. Het wordt alleen maar erger. Alleen. Maar. Erger. Mensen, mensen, het is allemaal veel en veel te veel. Is er nou niemand die het ziet? Nederland stroomt over. Deze week was het alweer een drukte van belang met zo’n 1.400 migranten, terwijl het er eerst structureel 900 waren. Mijn hemel. Nog even en we moeten de verdubbelaar inzetten. Bij een spel dat we bij voorbaat al hebben verloren.

Kijk, asielzoekers komen hier natuurlijk niks tekort. Nadat ze 10.000 dollar hebben betaald aan een mensen-smokkelaar. Nederland is goed voor haar gasten. Gratis onderdak met laminaat of vloerbedekking en niet te vergeten een Miele, want er is geen betere. Onze politici zijn blijkbaar even vergeten dat Jan en Truusje 20 jaar langer bij hun ouders moeten blijven wonen wegens geen woning. Gezondheidszorg is ook zo’n dingetje. De asielzoeker heeft geen geld. Dus betalen ze geen eigen bijdrage en geen eigen risico. De zorg voor asielzoekers staat los van de gewone zorgverzekering. De kosten hebben daarom geen gevolgen voor de premie die andere verzekerden betalen. Dream on…

Je zou toch denken dat er mensen worden afgewezen en linea recta worden teruggestuurd naar het land van herkomst. Whoehahaha, da’s pas humor. Teruggestuurd? En waarmee dan wel? Met de Gouden Koets die weg staat te rotten vanwege een paar afbeeldingen met slaven? In de 2 miljoen kostende speedboot van WimLex die sneller gaat dan al die dobberbootjes bij elkaar? Of beter, in een Qbuzz. Het liefst lijn 73. U weet wel. Die bus van azc Ter Apel naar Emmen. Waar knettergekke asielzoekers de chauffeurs molesteerden en alles vernielden wat los en vast zat omdat ze niet wilden betalen. Gewoon retourtje Emmen wisselen voor een enkeltje Marokko. Opletten jongens. Het busje komt zo. Met dit weer zit je toch liever in een warme bus dan buiten slapen in Ter Apel. Misschien wordt Den Haag eens wakker. Van de stembus naar de pendelbus, zullen we maar zeggen.

Zei ik daarnet nou Marokko…? Ai, dat nijgt naar rasisme. Excuses. Ik bedoelde natuurlijk meer of minder Marokkanen, het maakt toch al niets meer uit. Jack Mikkers, onze Bossche burgemeester, heeft ook z’n ‘zware’ excuses aangeboden. Die dacht dat Marokko bovenaan stond bij de foute lijstjes. Dat bleek onjuist. Het zijn met stip de Algerijnen. Hallo gemeente Emmen, hebben jullie nog een bus over…?

Over de auteur

Deze column is geschreven door Ronny Lammers. Ronny schrijft elke zondag een spraakmakende column waarbij hij geen blad voor de mond neemt. Ronny is eigenaar/coach van ITP Institute Tennis Promotion en traint met zijn team alle niveau’s in het noorden van Nederland.

Foto: Ronny Lammers