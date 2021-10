Column: Hugo moe

COLUMN – Kent u die uitdrukking? Hugo moe zijn. Altijd een ander moeten napraten, omdat je als demissionair minister er achterkomt dat je helemaal niks kan.

Het zijn drukke tijden voor Hugo de Jonge. Het is oktober. Vocht en koude. Een ideale mix voor een eisprong van het coronavirus. Vorige week danste Hugo over de IC-afdeling van het Leeuwarder Ziekenhuis. Zo blij was ie om zieke anti-vaxxers te zien lijden. Hugo haat anti-vaxxers. Het zijn de ontkenners, de onderkruipsels, de untermenschen van deze maatschappij. Ze zullen sterven. Tijd voor een feestje.

De kritiek op De Jonge komt niet alleen van Henk en Ingrid maar ook van KPMG die hem met een kritisch rapport om de oren slaat. De conclusie is dat ze er in Den Haag een puinhoop van hebben gemaakt. Maar ach, dat wisten we natuurlijk zelf ook al. Eerst IC-bedjes vullen en mondkapjes bij Sywert van Lienden bestellen bleek geen briljante actie. En dat vinden ze bij KPMG nou ook. Ze hebben hun rapport dan ook op schaam-rood papier geschreven. Vooral het hoofdstuk over de sinds vorig jaar missende 5.1 miljard. Waar vind je zoveel onbenullen bij elkaar. KPMG weet het. Hugo weet van niks. Hij dronk een glas, deed een plas en alles bleef zoals het was. Kwestie van een dikke doofpot en een slecht actief geheugen.

“Het verlengen van de QR-code is om mensen bij elkaar te brengen”, zei Hugo de vorige week. Daar moesten we thuis hartelijk om lachen. Tissues op tafel. Tranen over de wangen. Zelfs m’n hond lag op z’n rug te janken van de lach. De fabels van Hugo nemen nu echt bedenkelijke vormen aan. Twee vrienden van me rijden met één auto naar de sportschool. Na de training gaan ze douchen en aankleden. Alles samen. Alles in één ruimte. Daarna gezellig wat drinken. Dan zit opeens de een binnen en de ander buiten. Bij elkaar gebracht door Hugo. En nog bedankt.

Mijn oma zei vroeger altijd: “Mensen met baarden hebben iets te verbergen!” Hugo wil maar één ding. Dat 20 procent ongevaccineerden zich dwingen over te geven. “Kom maar uit jullie loopgraven met die witte vlag en je mouwen opgestroopt. Dan spuit ik jullie naar de vrijheid.” En da’s nou net waar het om gaat. Het schijnt maar niet tot iedereen door te dringen hoe absurd het is dat je toegang tot de vrijheid moet verdienen. Dat je gekoppeld bent aan een QR-nummer. En bij groen licht je beloning wacht om een kopje koffie te mogen drinken met een stuk appelgebak.

Nog geen jaar geleden hielden ze je voor een complete idioot als je zei dat je een naald in je arm liet zetten. Dat je het QR-slaafje was van de farmaceutische industrie. Toch toont de coronapas momenteel aan hoe makkelijk de samenleving zich laat ontwrichten. Ontwrichten met nonsens. Ontwrichten met onwaarheden. Ontwrichten met onzin. Hugo zegt: Vrijwillig is vrijwillig. Hugo zegt: Er komen geen voordelen voor mensen die gevaccineerd zijn. Hugo zegt: Vrijwillig is vrijwillig en niet stiekem toch verplicht, alleen via een andere route.

Nog niet Hugo-moe ? Noteer maar mee: De QR-code wordt pas in mei 2022 afgeschaft. Eerst een boostershot voor de oudjes. Dan de griepprik. Vervolgens eventueel de tweede coronaprik. Volgend jaar 2x coronaprik. En daarna kom ik zelf met het ‘Hugo de Jonge’-vaccin. Als dat geen groot succes wordt!

Over de auteur

Deze column is geschreven door Ronny Lammers. Ronny schrijft elke zondag een spraakmakende column waarbij hij geen blad voor de mond neemt. Ronny is eigenaar/coach van ITP Institute Tennis Promotion en traint met zijn team alle niveau’s in het noorden van Nederland.

Foto: Ronny Lammers