Column: Huisjesmelkersland

COLUMN – Wat een kei is die Hugo. Eerst een grote puinhoop maken van de zorg waar hij 5,1 miljard kwijtraakte en nu krijgt deze alles-verprutsende woonminister geen enkel huis van de grond. Als oplossing komt-ie met derde wereld-plannen, zoals huizen splitsen. Ook alweer zo’n slappe zak-idee. Straks heel Nederland op kamers. De armoede ten top in dit ‘rijke en welvarende land’.

In z’n goocheldoos tegen de woningnood zit de truc met de ‘microwoning’. Dit mini-huis is er niet alleen voor Hollandse kabouters en lilliputters in bezit van een dwergpinscher, maar ook voor de ‘normale mensch’. Zo’n tiny house mag alleen worden neergezet op een plek die een woonbestemming heeft, zoals bijvoorbeeld uw eigen achtertuin. Mensen, mensen, d’r gaat een wereld voor ons open. Heel Holland Huisjesmelkersland, wees welkom!

Je kunt natuurlijk een tuinhuisje neerzetten, zoals bij de in-onmin-met-zijn-moeder-levende Walter de Rochebrune. Maar er zijn ook andere opties. Denk eens aan een kliko, vogelhuisje, boomhut, glasbak, schuurtje, kip caravan of duiventil. En kunnen we Hugo niet gewoon opsluiten in een Dixi? Drie maal daags een pannenkoek onder de deur door en klaar is Kees.

Al met al kun je best tevreden zijn met een leven op 5 vierkante meter. En dat voor zo’n 900 euro per maand. Maar daarvoor wordt wel maandelijks het hele huis gekuist. Want als een echte huisjesmelker houd je van regelmatig witwassen van al je zwarte praktijken.

Hoeveel mensen zouden er nu niet meteen geld ruiken, doordat ze een student in een gammel Gamma-tuinhuisje willen onderbrengen? Plus de idiote gedachte dat deze oplossing enige zoden aan de dijk zet om het wekelijkse 800 asielzoekers-probleem slagvaardig aan te pakken.

Mooi niet dus. Wij moeten in een oud hondenhok slapen of een dassenburcht kraken. De rode loper is er voor de asieleisers. Die krijgen de vrijgekomen woningen in uw straat. En anders wel een luxe opvang ergens in Barendrecht. Ik herhaal; Barendrecht. Want let op: Daar begint het luilekker-Nederland voor de migrant. Een opvangplek kost 60.000 euro p.p. per jaar. Da’s met 50 asielzoekers dus 3 miljoen euro op jaarbasis.

De overheid betaalt dit overigens. En of dat niet genoeg is, moet er ook gegeten en gedronken worden. Daar zijn ze niet zuinig mee in Barendrecht. De plaatselijk cateraar heeft the time of his life. Er wordt voor 52 euro per asielzoeker per dag aan voedsel verstrekt. De cateraar zet daarvoor 3 maal per dag een buffetje neer. Natuurlijk weer voor 50 personen. Hij verdient daarmee een goed op de maag liggend bedrag van 2.600 ex. btw per dag, dus 18.200 euro per week. Smakelijk eten! Dit betekent dat het eten en drinken voor asielzoekers bijna 1 miljoen per jaar kost. Voor de goede orde, volgens het NIBUD kost een dag eten in Nederland zo’n 8 euro per persoon.

Als je dan de diefstallen ziet bij onze supermarkten en de lange rijen Nederlanders bij de voedselbank, vraag je jezelf toch wel even stiekem af; ‘wanneer timmeren we verdomme nou eindelijk eens die buitengrenzen dicht?’

Over de auteur

Deze column is geschreven door Ronny Lammers. Ronny schrijft elke zondag een spraakmakende column waarbij hij geen blad voor de mond neemt. Ronny is eigenaar/coach van ITP Institute Tennis Promotion en traint met zijn team alle niveau’s in het noorden van Nederland.

Foto: Ronny Lammers