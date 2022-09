Column: Ik gun Willem-Alexander en zijn gezin een leven. U ook?

COLUMN – Wie is er onderaan de streep gebaat bij een monarchie? Antwoord: niemand. Laten we de schijn niet langer ophouden.

Koning of koningin zijn is niet leuk. Je hele leven moeten doen alsof het wél leuk is, is nog veel vervelender. Telkens als ik Willem-Alexander zie voel ik intens medelijden. Wanneer ook Amalia in beeld verschijnt wordt dit gevoel nog veel sterker. Het is gewoon zielig en iedereen ziet dat, maar niemand wil het zien. We spelen een trots volk. Amalia wil leven, net als alle andere meiden van achttien, maar het mag niet. Alles wat Amalia doet ligt bij voorbaat onder een vergrootglas. Elke poep en scheet die ze laat. Hoe onmenselijk wil je het hebben? Iedere stap die ze zet vormt een potentieel risico (imago). Altijd is er de druk om perfect te moeten zijn. Want dat is wat wij intussen verlangen van ons koningshuis: perfectie. Terwijl de roddelpers (RTL Boulevard, De Telegraaf, Algemeen Dagblad) met smart zit te wachten op de eerstvolgende uitglijder. Dat leest (lees: verkoopt) zo lekker.

Charles? Idem dito. Puur medelijden. Charles heeft helemaal geen zin om koning te worden – geef hem eens ongelijk! Het is een vreselijke ‘baan’. Iemand van zijn leeftijd verdiend rust. Laten we ook eerlijk zijn: Charles is niet geschikt voor dit vak, dat zie je gewoon. Vrijwel niemand is er geschikt voor. Zijn moeder was dat wel, puur omdat ze zich had neergelegd bij de uitzichtloosheid van haar rol. Dat is het beste en tevens enige dat je als koning of koningin kunt doen: je neerleggen bij het idee dat je leven is gekaapt en nooit helemaal van jou zal zijn. De gedachte alleen al maakt me doodsbenauwd, moet je je voorstellen hoe erg het is als je daadwerkelijk in die situatie zit. Een leven leiden dat grotendeels wordt ingevuld door anderen. Omdat er ooit iemand een sprookje heeft bedacht en niet begreep dat je sprookjes lekker in boeken moet laten zitten. Daar horen ze thuis. Het echte leven is niet geschikt voor sprookjes.

Niemand is gebaat bij deze poppenkast, de poppen zelf al helemaal niet. Beatrix deed het leuk, ze hanteerde de Elizabeth-methode. Willem-Alexander heeft er zichtbaar meer moeite mee (begrijpelijk, want het is ook niet leuk en hij is een slecht acteur). Moet je nagaan hoe dit straks voor Amalia is. Met een beetje geluk blijft haar vader zo lang mogelijk hangen. Dat zou ik in ieder geval doen als ik hem was, want je wil toch het beste voor je kinderen. Dus bescherm je ze zo lang mogelijk tegen de giftige troon, waar niemand op wil zitten. Het is vreselijk om koning te zijn. Nog erger is dat de mensen het niet snappen. Het gepeupel blijft maar de vlag uithangen en oranje tompouces eten om te vieren dat jij een gevangene bent van je eigen volk. Tenzij je midden in een lockdown ineens je menselijkheid laat zien met een paar dagen Griekenland. Dan worden ze boos.

Over de auteur

Deze column is geschreven door Derek Hogeweg. Derek is programmamaker bij OOG Radio en fanatiek wielrenner. Zijn columns gaan over uiteenlopende onderwerpen. In alle gevallen betreft het de mening van een lange man.

Foto: 12019/Pixabay