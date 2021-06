Column: Ik wil het niet

Ik kan er niet meer tegen, ik kan het niet meer aan.

De Efteling-attractie Monsieur Cannibale verdwijnt. Er zijn mensen die zich daar jarenlang fulltime hard voor hebben gemaakt. Ik probeer het beeld van mensen die niet kunnen slapen door een Efteling-attractie uit mijn hoofd te krijgen. Het valt niet mee. Ik wil er niet aan denken, ik wil me niet verlagen tot dit niveau. Ik wil het niet.

Ik wil geen mening hebben over de Depay-documentaire, ik wil niet schrijven dat Memphis nogal oppervlakkig overkomt. Ik wil geen mening hebben over verboden regenboogvlaggen, over de voogdij van Britney Spears. Ik wil het niet over Hongarije hebben, ik kom daar nooit. Ik wil Snollebollekes niet stom vinden, ik wil niet moeten huilen om het niveau van supermarktreclames. Ik wil niet mijn schouders ophalen om de toeslagenaffaire. Ik wil me bij de naam Pieter Omtzigt niet afvragen of er nou “écht niets belangrijkers te melden is”.

Ik wil het niet.

Ik wil niet denken dat ik geen vaccin nodig heb, ik wil de gedachte niet hebben dat ik de prik alleen neem voor toegang tot Oostenrijk. Ik wil het niet. Ik wil niet denken dat Jaap van Dissel te dik is, dat die bruine vlekken in zijn gezicht misschien nog wel ernstiger zijn dan corona. Alsjeblieft, ik wil het niet. Ik wil niet denken dat Famke Louise het misschien ooit in haar hoofd haalt om de politiek in te gaan, ik wil niet denken dat Sylvana Simons dan eigenlijk nog wel meevalt. Ik wil niet denken dat corona een excuus is geworden voor alles, ik wil niet geloven dat Ernst Kuipers straks zegt dat de mondkapjes geen enkel effect hebben gehad. Ik wil niet denken aan een Mongoolse en Zuid-Soedanese variant, ik wil niet denken dat er steeds nieuwe varianten bij worden verzonnen. Ik wil niet verwachten dat Hugo de Jonge in oktober dit jaar aankondigt dat het land weer op slot gaat.

Ik wil niet denken dat het dom is om sportscholen te sluiten. Ik wil het niet. Ik wil niet denken dat de overheid inmiddels onbetrouwbaarder is dan Thierry Baudet. Ik wil niet denken dat ze bij de GGD ook maar wat werklozen van straat hebben geplukt en aan de telefoon hebben gezet. Ik wil niet denken aan wat er gebeurd was als we nooit in lockdown waren gegaan. Ik wil bij Youp van ’t Hek die corona had niet denken “ja, maar jij bent ook veel te dik”. Ik wil het niet. Ik wil niet vinden dat Christiano Ronaldo eigenlijk gelijk heeft als hij cola aan de kant schuift, ik wil niet denken dat iedereen die vijf of meer frikandellen per week eet tien keer zoveel zorgpremie zou moeten betalen. Ik wil het niet vinden, ik wil het niet denken. Ik wil niet bang zijn dat deze wereld compleet is doorgeslagen, dat het nooit meer goed komt. Ik wil niet verwachten dat er straks alleen nog maar genderneutrale hagelslag verkrijgbaar is bij de Albert Heijn, ik wil niet geloven dat we dit over een tijdje allemaal de normaalste zaak van de wereld vinden.

Ik wil het niet.