Column: Intimidatievrij

COLUMN – Dat we daar niet eerder aan dachten. Jarenlang hebben gemeenteambtenaren hun hersens gebroken wat ze moesten doen tegen de constante intimidatie van vrouwen. Vaak door straathangende jongeren die, als hun land een voetbalwedstrijd heeft gewonnen, er een teringzooi van maken. Vanaf nu wordt alles weer rustig en vredig dankzij de VVD in Amsterdam. Die politieke club bedacht intimidatievrije zones, waarbij intimidatie verdwijnt als sneeuw bij een Hans Klok-show.

Het idee is minstens net zo simpel als briljant. Er komt namelijk een bord te staan, zodat u weet wanneer u de zone verlaat. U verneemt meteen de warme begroetingen als slettebak en kankerhoer, omdat u toevallig in de verkeerde richting keek. Pech gehad. Had u maar in de intimidatievrije zone moeten blijven. Er bestonden natuurlijk al vuurwerkvrije zones, als keiharde maatregel tegen Amsterdamse straatintimidatie. En eerlijkheidshalve, de mogelijkheden zijn eindeloos.

Denk aan een geweldsvrije zone in en rond voetbalstadions. Maar ook een omkopingsvrije zone voor scheidsrechters als Mateu Lahoz. Een scooter-vrije-jat-zone voor onze Marokkaanse feestvierders en een geaccepteerde excuses vrije zone voor het slavernijverleden. Dit gaat samen met een vrije herstelbetalingszone van 200 miljoen en de vriendelijke groeten van de Rutte en Co vrije zone.

Maar er zijn, nu het zo lekker loopt, nog meer zones die we activeren. Zo is daar de ‘honden alleen op de stoep schijten op zondag vrije zone’ en niet te vergeten een Russenvrije zone in het oosten van Oekraïne. In Nederland krijgen we de kwallerige Messivrije zone en speciaal voor Friesland een Noppert penalty vrije zone.

Ook op kleine schaal werkt het. We maken op zondagmorgen op de bank een katervrije zone en van ons doucheputje een haarvrije zone. Heel Nederland wordt één grote VVD66 vrije zone en Schiphol opent de Sigrid Kaagbaan vrije zone. Een berovingsvrije zone is er bij Opsporing Verzocht en er komt een ‘in de grachten pissen vrije binnenstad zone’. Natuurlijk is daar ook de fietsendiefstal vrije zone en zelfs een stille scheten vrije lift zone. Allemaal dankzij de VVD en hun maakbare samenleving.

Hoe meer je er over nadenkt, hoe gekker het wordt. VVD; een stel clowns bij elkaar met opperclown Rutte. VVD-stemmers zijn nog erger dan VVD-clowns. Dat zijn de minkukels van Nederland geworden. Dat zo’n debiel plan, het beste VVD-idee is in 12 jaar Rutte, dat zegt nogal wat.

Even een paar vraagjes: Hoelang duurt het voordat de bordjes zijn weggehaald als trofee, souvenir of vernield door vandalisme? Wie denkt daadwerkelijk dat sissers/fluiters etc. zich hieraan gaan houden? Zijn de bedenkers bekend met de term naïviteit…?

Werd u vroeger nagefloten door een stoere bouwvakker. En bent u daarvoor nog onder behandeling? Blijf dan zoveel mogelijk binnen iedere vrij zone. U moet maar denken: er is nog hoop, zelfs voor u. En dan zijn er nog de belastingvrije zones. Kan ik daar een bordje van aan m’n deur hangen? En waar kan ik asiel vrije zone borden bestellen? Hopelijk kunnen we na de volgende verkiezingen van heel Nederland een VVD-vrije zone maken. Het moet wel heerlijk zijn om in zo’n droomwereld te leven.

Over de auteur

Deze column is geschreven door Ronny Lammers. Ronny schrijft elke zondag een spraakmakende column waarbij hij geen blad voor de mond neemt. Ronny is eigenaar/coach van ITP Institute Tennis Promotion en traint met zijn team alle niveau’s in het noorden van Nederland.

Foto: Ronny Lammers