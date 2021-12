Column: It’s the most wonderful time of the year – toch? II

Het AD komt binnenkort met de Nationale Coronatest-test.

Zodat je als inwoner van Vlissingen kunt overwegen een test te doen op de toplocatie in Den Helder. Kost je een dagje, maar dan heb je ook wat. Waar hoef je niet lang te wachten? Waar zijn de medewerkers het aantrekkelijkst? Welke tenten zijn sfeervol ingericht? Bij de sporthal in Kudelstaart gaat de wattenstaaf er maar een klein stukje in. Een acht.

Datzelfde AD beweerde jaar na jaar dat je voor de lekkerste oliebollen in Spijkenisse moest zijn. Dus ik een keer vanuit Groningen die kant op, kwam ik thuis – wat denk je? Waren ze koud. Tegenvaller. Hoewel ik niet moeilijk doe over koude oliebollen. Nee, om eerlijk te zijn interesseert het mij totaal niet of een oliebol warm of koud is. De rode lijn trek ik bij schimmel, verder geloof ik het wel. Oliebollen lenen zich niet voor culinair gewauwel. Nu ik dit schrijf heb ik acuut trek gekregen, ik lust er wel één. Zo’n lekkere vette die door de zak lekt. Welke bakker komt er even een paar schalen brengen? ‘Ik vraag dit voor Bruls’, zou Gommers schaterlachend besluiten.

Eerst maar eens Eerste en Tweede Gourmetdag overleven, met name de gesponsorde aanloop. Dit feest wordt u aangeboden door Sky Radio. De jaarlijkse muzikale marteling is weer begonnen. Of ze in Afrika na drie decennia eindelijk doorhebben dat het Kerst is? Ach, het vliegverkeer ligt toch plat. Hoewel ik vermoed dat de Kromivariant geen vliegtuig nodig heeft, deze mutatie gedijt ongetwijfeld uitstekend in water. Enfin, tegen al die Afrikanen die nog nooit Kerst hebben gevierd zou ik willen zeggen: wees blij, dag in dag uit Mariah Carey en Chris Rea moeten aanhoren doet iets met een mens. In Nederland weet je dat Kerst nabij is als om de twee minuten het woord PostcodeKanjer valt. Jullie mogen Gaston Starreveld en Martijn Krabbé hebben, we hoeven er niets voor terug.

Oudejaarsdag is al niet veel beter. Ik kan oudejaarsdag niet meer los zien van Telegraph Road. Ieder jaar, meestal rond etenstijd, komt dat Dire Straits-nummer voorbij. Zodoende associeer ik de Dire Straits met tomatensoep uit blik, het enige dat ik nog fatsoenlijk wegkrijg na een middag vol oliebollen. Het mag wat spannender. Het is wachten op het moment dat de Top 2000 crasht. Klotsende oksels in Beeld en Geluid wanneer de lijst blijkt te zijn gehackt. De klok tikt. De hackers eisen dat Bohemian Rhapsody wordt vervangen door het Russische volkslied. Tien, negen, acht… Er verschijnt een paddenstoelwolk aan de hemel. Vuurwerk van buitencategorie, geen Boerenbond-spul. Zodra de kruitdampen zijn opgetrokken begint het zoeken naar de afstandsbediening, teletekst komt tevoorschijn. Nederland zucht, de kater is groot. ‘Wéér niets in de Staatsloterij.’