Column: It’s the most wonderful time of the year – toch?

De beste stuurlui hebben een toetsenbord, ik zal de eerste zijn die dat toegeeft.

Dat gezegd hebbende: mijn finale van 2021 wordt een ode aan de mildheid. Saai? Misschien. Lastig? Zeker, columns gedijen nou eenmaal het beste op gepeperde meningen. Nodig? Oordeel zelf. Ik zou kunnen zeggen dat het nodig is, maar dan trap ik meteen in de hierboven geschetste valkuil. De pen is een krachtig wapen, meningen zijn vergif. Ik ben geen cartoonist, mijn tekenkunsten hebben groep acht nooit verlaten. Wel zie ik regelmatig een cartoon voor me. Een treffende samenvatting van de afgelopen twee jaar, geheel in Oppenheimer-stijl. Ik zie een wit, opgestroopt overhemd en de hand van een GGD-medewerker. De spuit is vervangen door een vulpen. Als ik wat langer kijk zie ik ook dat er iets in de vulpen is gegraveerd; Tot over een half jaar.

Het is tijd voor nuance. Ik heb een nieuw toetsenbord besteld, volgens de site van Paradigit is het geladen met losse flodders. Daar ga ik dan maar van uit. Tot 1 januari schiet ik met dummy’s, dekking zoeken is niet nodig. De komende weken ga ik me nergens meer druk om maken. Net als de rest. Want ja, de gemiddelde Nederlander veert pas écht overeind als Bohemian Rhapsody niet op één staat in de Top 2000. Als de kerststol op is, als de gourmetschotels op 24 december om vijf uur blijken te zijn gehamsterd. Als ze er niet langs kunnen omdat pakketslaven de wegen blokkeren met Mercedessen vol Bol.com en Wehkamp – busjes vol rommel die de ‘toet-toet-verdomme-ik-kan-er-niet-langs!’-mensen vierentwintig uur eerder zelf hebben besteld. Hé bah, maak ik me toch weer druk.

Het is tegenwoordig ook zo makkelijk om je druk te maken, er is zoveel keus. Ik kan alleen maar jaloers zijn op mensen die schouderophalend door het leven gaan, op mensen die ogenschijnlijk nergens wakker van liggen. Waarom zou je je opwinden? Je hebt er toch geen invloed op. Pure kunst. De kunst van het loslaten. Een kunst die ik niet versta. Ik denk: als de Top 2000 daadwerkelijk een afspiegeling van de tijdsgeest is, waarom staat Blah Blah Blah van Armin van Buuren dan niet op één? Of Little Lies van Fleetwood Mac? Of Road To Nowhere van de Talking Head? Of Promised You A Miracle van de Simple Minds? Waarom rennen we nog massaal naar priklocaties als de Russen ons binnenkort laten zien wat boosteren is? Waarom nog klagen over een vuurwerkverbod in de wetenschap dat we sowieso knallend het nieuwe jaar in gaan? Ik bedoel: een antitankgranaat, daar kan geen strijker tegenop.

Probeer de dingen eens in perspectief te plaatsen. Ik ben al blij als we Pasen halen. Dat is mijn eerstvolgende stip op de routekaart, hardgekookte eieren en rode servetten. De blessuretijd van 2021 is aangebroken, tot zover de gepeperde meningen. Kom maar door met die mildheid en nuance. Ik heb het nieuwe toetsenbord inmiddels aangesloten. Het is onschuldig geladen. Volgens Paradigit, ik heb het niet gecontroleerd. Dat hoeft ook niet. Bij Paradigit hebben ze verstand van toetsenborden, ik vertrouw er blind op. Hoewel je een verdwaalde mening natuurlijk nooit helemaal kunt uitsluiten.