Column: Je suis Grutto

COLUMN – Zo voor het Máxima interview en het aankomende songfestival bereikte mij een tragisch bericht.

Het gaat namelijk niet goed met de grutto. En dat is slecht nieuws mensen. Nederland zonder grutto is als André Hazes zonder tattoos, Marco zonder Leontien, Baudet zonder corona. Prins Bernhard zonder bril, Lenie ‘t Hart zonder zeehondjes, André Kuipers zonder capsule, Hans Klok zonder windmachine, Federer zonder ballen, Max zonder Red Bull en als Gommers zonder spuit

Een van de rampen die de grutto bedreigt is de oprukkende woningbouw. Bent u net bezig met uw schaduwvakantiehuisje te boeken omdat u Nederland niet uit mag, tikt VVD Tweede Kamerlid Bente Becker er 500 asiel(geluk)zoekers in 1 week bij. Heilig boontje Becker orakelde voor de verkiezingen dat het nu echt eens afgelopen moest zijn met de immigratie. Maar anno mei heeft ze daar blijkbaar geen actieve herinneringen meer aan. Zeer waarschijnlijk krijgen deze asielnieuwelingen voorrang op alle 40.000 daklozen en wanhopige jeugdige starters.

Hugo de Jonge is onze Pipo de Clown van Nederland. Hij riep laatst dat er 1 miljoen nieuwe buitenlandse inwoners per jaar in Nederland bijkomen. Ik kijk nu al met flinke tegenzin naar 2050. Dag bloemen, dag kinderen, dag weidevogels. Nederland was lange tijd weidevogel-hoofdstad van de wereld. De omstandigheden waren hier optimaal; open landschap, bloemrijke weides met veel insecten en drassig grasland. Kortom, welkom in luilekkerland.

Niet alleen voor de grutto maar ook voor de watersnip (biljet 100 gulden), de tureluur, de kievit, de scholekster, de veldleeuwerik en de wulp is het hier heerlijk toeven. Momenteel is het Wormer- en Jisperveld in Noord-Holland één groot pretpark voor de weidevogels. Zeg maar het Avifauna onder de grutto’s. Het leukste van alles is, “de weidevogel beschermers” gaan in het voorjaar bij elk nest dat ze vinden, stokjes plaatsen, liefst met een Nederlands vlaggetje. Deze natuurwappies zijn totaal van het padje. Een kraai en een vos zijn niet de domste dieren. Moet ik dit gruttocide verhaal nog verder afmaken? En de ‘kenners’ maar lullen over uitsterfte.

Een andere natuurlijke vijand is de Afrikaanse flierefluiter. Deze vreemde vogel steekt vaak over in rubberbootjes of komt zomaar aandobberen. Hierdoor worden veel weidevogels uit hun normale habitat verstoten. Mijn gruttovrienden zijn gewaarschuwd voor deze vreemde flierefluitsnuiters.

Het leven wordt er niet gemakkelijker op voor mijn gevederde kameraadjes. Daar helpt geen gruttofluisteraar tegen. Eerst mogen ze van ome Hugo alleen nog maar vliegen met een snavelmasker. Daarna krijgen ze allemaal een prullenbakvaccin. Welkom in Nederland-gruttoland. Niet voor niks broedt maar liefst 90 procent van alle grutto’s in Noordwest-Europa bij ons. En daar maken ze dan een vlucht voor van 1200 kilometer. Eenmaal aangekomen kijken ze naar beneden en zien een bananenmonarchie. Met een fietsende premier die de weg kwijt is en een man op clownschoenen. En politici die elkaar voortdurend sensibiliseren.

De grutto vindt het hier niet leuk meer. De grutto wil weg. Dag grutto. Het wordt er hier niet beter op, alleen maar minder. Voor de grutto dan… Ook veel mensen vliegen trouwens weg… om dezelfde reden.

Over de auteur

Deze column is geschreven door Ronny Lammers. Ronny schrijft elke zondag een spraakmakende column waarbij hij geen blad voor de mond neemt. Ronny is eigenaar/coach van ITP Institute Tennis Promotion en traint met zijn team alle niveau’s in het noorden van Nederland.

Foto: Ronny Lammers