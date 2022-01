Column: Je suis…

Transgenders vragen aandacht voor uitgestelde operaties.

Dat was mijn eerste reactie na een recente blik op LinkedIn. Ik dacht: in afwachting van de behandeling hebben de vrouwen hun naam alvast aangepast, voortaan gaan ze door het leven als Peter. Het lichaam volgt.

Publieke verontwaardiging is het nieuwe normaal. Ik kan me inmiddels geen leven meer voorstellen zonder ophef. Vergeet kernwapens, in deze oorlog bestookt men de vijand met hashtags. Hashtag dit, hashtag dat. Waar blijft hashtag hashtag? Het tekentje is onze gids, hij loodst ons van het ene schandaal naar het andere. Ik stel voor om een gigantische, verrijdbare hashtag te ontwerpen. Die kunnen we dan iedere week op een andere plek zetten. Social media in real life. Voorlopig doet de hashtag het prima op de stoep van Beeld en Geluid in Hilversum.

Ik keek nooit naar The Voice. Ja, ik heb het natuurlijk wel eens gezien. Flarden. Ik wist dat er bij The Voice stoelen werden omgedraaid (of niet). We weten nu waarom de juryleden soms niet te zien waren, die waren natuurlijk met andere dingen bezig. Qua talentenjachten ben ik afgehaakt na het eerste seizoen van Idols in 2003. Dat was destijds erg leuk, met name de auditierondes waarbij mensen voor lul stonden omdat ze niet konden zingen – dé reden dat het programma een succes was. Idols bracht een nieuw soort televisie en het scoorde als een tierelier. Zoals altijd met dingen die goed scoren kwam er een vervolg, werd het format tot op het bot uitgemolken. Hoeveel varianten hebben we de afgelopen negentien jaar wel niet gezien? Want dat is The Voice natuurlijk gewoon: een variant op Idols. De melkkoe van De Mol. Een eenvoudig concept dat je overal ter wereld kunt uitzenden, je hebt alleen wat poppetjes nodig die ten koste van alles beroemd willen worden. Die zijn er genoeg.

Of er bij Idols ook sprake was van grensoverschrijdend gedrag? Ongetwijfeld. Als ik het nieuws moet geloven is het overal. Ja, dus ook bij u, op dat duffe kantoor waar ogenschijnlijk alleen de koffieautomaat wordt misbruikt. Who’s next? Ik heb mijn Facebook-tekst al klaar staan: Je suis… Op naar het volgende schandaal. Enige zekerheid in deze onzekere tijden: mocht het tot een veroordeling komen dan blijft Ali B. gewoon Ali B.