Column: Jelle zal wel zien…

COLUMN – En dan schakelen we meteen live over naar de rechtszaal waar de smaadzaak wordt behandeld tegen Jelle Brandt Corstius.

Als voor karaktermoord een gevangenisstraf staat, zou Jelle een tijdje moeten brommen. Ooit aan iemands plassertje zitten friemelen beticht hij Gijs van Dam ervan dat hij hem zo’n honderd jaar geleden heeft verkracht in het Scheveningse Kurhaus. Een prachtige locatie voor een verkrachting scène trouwens. Maar dit geheel terzijde. En dat Jelle zou zijn meegelokt naar de kamer van Gijs om z’n laatste Suske en Wiske te mogen bekijken. Dat moet haast wel de Kwakstralen zijn of de Sputterende Spuiter. Beide snakten ze naar een verkwikkende kwak. Jelle is in ieder geval ons koorknaapje van de onbevlekte ontvangenis. De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Jezus had ook geen zaad nodig om op deze aardkloot op te bloeien. En Jelle lukt het nu dus ook.

Ze waren bijna even oud. Beiden volwassenen. Jelle Brandt Corstius laat zich ‘s avonds laat versieren en gaat mee naar de hotelkamer van Van Dam. Niks mis mee. 15 jaar later denkt hij opeens dat er wel een mooie verhaal inzit. Grensoverschrijdend gedrag is hot. En bij Matthijs in DWDD vond hij een gewillig oor. Laat dat lullen maar aan Jelle over. Oh, er was hem zoveel lelijks aangedaan. En Matthijs smulde van Jelle’s nieuws en zal daarna wel last hebben gehad van een opgeblazen gevoel. Maar wrijven hielp niet. Nee, hij kon niet zeggen wie hem misbruikt had omdat het Gijs was. Jelle is gewoon een rat en ook z’n pa heeft mensen stukgemaakt met valse beschuldigingen (Prof. Buikhuizen). Ondertussen zit er wel iemand kapot en zwaar beschadigd thuis.

Publiekelijk iemand aan de schandpaal nagelen. Dan ben je een engerd. En daar komt nog bij dat Jelle geil op zichzelf is. Het sopt in z’n schoenen als hij zo’n verhaal voor de bühne gooit. Al die aandacht. Al dat applaus. Al die roem. Dan kun je geeneens normaal meer over straat. Het OM is heel terughoudend in het vervolgen van smaad en valse aangiftes. Daar willen ze hun vingers niet aan branden. Het is dus best opmerkelijk dat ze dat hier wel doen. Kennelijk leent de zaak zich er goed voor. Het OM met haar D’66 rechters. Met haar risicoloze uitspraken. Met die slappe attitude. Met hun meesmuilende politiek. Met hun pappen en nathouden. Waar blijft de uitspraak bij de Voice. Wanneer zien we Marco weer in de Kuip…?

Er moet toch wat gebeuren. Er moet toch wat actie komen. Ronddolen hebben we de afgelopen jaren genoeg gedaan. Vogelvrije vogels genoeg. Tijd om kooien te openen. Tijd om te fladderen. Waar is de heilige geest als je ‘m nodig hebt. Vogels bidden. Boven je hoofd. Ze willen genoegdoening. Leven in vrijheid. Juist nu. Juist met dit Kerstgevoel. En mooie dagen voor de boeg.

Over de auteur

Deze column is geschreven door Ronny Lammers. Ronny schrijft elke zondag een spraakmakende column waarbij hij geen blad voor de mond neemt. Ronny is eigenaar/coach van ITP Institute Tennis Promotion en traint met zijn team alle niveau’s in het noorden van Nederland.

Foto: Ronny Lammers